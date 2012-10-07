Uzayın sınırından atlayacak!

Avusturyalı maceraperest Felix Baumgartner, paraşütle uzayın sınırından atlayarak, ses hızını aşmayı hedefliyor. 100 kişilik bir ekiple 5 yıldır bu atlayış için çalışan Felix Baumgartner, paraşütle şimdiye kadar 2 bin 500 atlayış yaptı.

Rekor denemesi Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde gerçekleştirilecek.

Baumgartner, bu hedef için dev bir helyum balonunun taşıyacağı kapsülle stratosfere çıkacak ve yaklaşık 36 kilometre yükseklikten kendini bırakacak.

Amacı atlayışı sırasında ses hızını aşan ilk kişi olmak ve en yüksek atlayışı gerçekleştirmek.

100 kişilik bir ekiple 5 yıldır bu atlayış için çalışan Baumgartner, rekor denemesi sırasında, astronot kıyafetine benzeyen basınçlı bir tulum giyecek.

Denemenin en tehlikeli yanı, Baumgartner'in yükseklik nedeniyle bilincini kaybetme riski bulunması.

Felix Baumgartner bu denemeyle tıp ve havacılıkla ilgili araştırmalara katkıda bulunmayı da umuyor.