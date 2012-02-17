Uzayın nasıl görüntülendiğini kısa film oldu!

T24 - Uzayın büyüleyici fotoğraflarını çekmek hiç de kolay bir iş değil. Vimeo sitesinden Andrew Cooper, Hawaii’deki W. M. Keck Gözlemevi’ne gitti ve uzayın nasıl görüntülendiğini kısa bir filmde topladı.

Hawaii’nin volkanik Mauna Kea adasının zirvesinde kurulu olan W. M. Keck Gözlemevi, her biri 10 metre boyundaki aynalara sahip iki teleskop içeriyor. Her iki teleskop, uzayı görüntülemek için beraber kullanıldığında, çekebildikleri fotoğrafın kapsadığı alan önemli ölçüde artıyor.

Amatör gökbilimci ve mühendis olan Cooper, hazırladığı videoda iki teknik kullandı. Gözlemevinin teleskobunun hareket ettiği görüntüler, standart video tekniği kullanarak çekildi, editleme aşamasında ise hızlandırıldı. Bulutları ve gece vakti gökyüzünü gösteren kareler ise binlerce ayrı fotoğrafın bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

Teleskobun beyni

Videonun başlangıcında, tüm teleskop operasyonlarının arkasındaki işlemler gösteriliyor: Bilgisayar yazılımları ve mühendisler.

Teleskop, gece vakti kozmik cisimleri gözlemlemek için pozisyon alıyor. Ardından, modern astronomiyi mümkün kılan detaylar sunuluyor: Filtreler yerine yerleştiriliyor, ışın kepenkleri indiriliyor, donanımlar olmaları gereken yere taşınıyor. Kameraların aşırı ısıdan dolayı yanlış ölçümler yapmasını önlemek adına soğutucu görevi gören sıvı nitrojen, hayaleti andıran bir duman halinde beliriyor.

Yıldız mı galaksi mi?

Gece yapılan gözlemin öncesinde, gök bilimciler ışınları tamamlayıcı frekanslara bölen spektografı yerine yerleştiriyor. Spektograf sayesinde yıldız ve galaksilerdeki kozmik özellikler tespit ediliyor.

Teleskopların en önemli unsuru aynaları. Yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebilmek adına aynaların sürekli bakımdan geçmesi gerekiyor. Aynaların eskiyen alüminyum kaplamaları değiştiriliyor, üzerlerindeki gözle görülemeyecek kadar küçük toz zerreciklerinin temizlenmesi için CO2 snow tekniği kullanılıyor.

Dünya'dan çok Mars'a benziyor

4 bin 200 metre yüksekliğindeki Mauna Kea yanardağının zirvesi, Dünya’dan çok Kızıl Gezegen’i andırıyor. Burası, gökyüzünün mükemmel görüntülenebilmesi adına dünyada bulunabilecek en yerlerden biri. Öyle ki, aktif olmayan volkanın tepesinde 12 teleskop bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Japonya’nın Subaru teleskobu.

Videoda en ilgi çekici görüntülerden bir tanesi, teleskobun gecenin karanlığında gökyüzüne gönderdiği lazer ışınları. Ayarlanabilir optik olarak bilinen teknik kapsamında, lazerler teleskopların üzerindeki havanın turbülansını ölçmek için kullanılıyor. Teleskop aynası üzerinde her dakika yapılan ayarlamalarla, gök bilimciler hava şartlarının neden olabileceği tüm bozuklukların üstesinden geliyor ve mükemmel fotoğraflar elde ediliyor.