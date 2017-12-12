"Uzaydan gelen virüsün 23 Aralık’ta Dünya’yı yok edeceği iddiası" doğru değil

İlk olarak Rusya'nın yarı resmi haber ajansı Sputnik tarafından yayınlanan ve Cumhuriyet, İleriHaber, Aydınlık, T24, CNN Türk, Hürriyet ve Mynet gibi haber siteleri tarafından da paylaşılan haberde yer alan "uzaydan gelen bir virüsün 23 Aralık’ta dünyayı yok edeceği" iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı.

"Science Dergisi’nin kaynak gösterildiği haberlerde, Hindistanlı astronomların söz konusu virüsün sayılı günler içinde tüm insanlığı öldürebilecek kadar yayılacağını düşündükleri de vurgulandı. Haberlerde Hint bilimcilerin yakınlarda bir uzay cismi tespit ettikleri ancak bu cismin NASA veri tabanında bulunmadığı da iddia edildi.

Ancak söz konusu haberin ilk olarak 9 Aralık’ta İngilizce yayın yapan ve Kanada menşeili olduğunu iddia eden “Stopru.org” isimli bir sitede yer aldığı ortaya çıktı.

Teyit.org'da yer alan içeriğe göre, haber sitelerinde yer alan iddiada bahsi geçen “Hint astronomların” kim olduğu, hangi şartlar altında nasıl bir virüs tespit ettikleri belirtilmezken, NASA dahil güvenilir herhangi bir kurumdan konuyla ilgili yapılmış bir açıklama da bulunmuyor.

Haber incelendiğinde diğer sitelerde kaynak olarak gösterilen Science Dergisi’nin, Stopru.org tarafından kaynak olarak kullanılmadığı bunun yerine Rusça yayın yapan “VladTime”a işaret ettiği fark edilebiliyor. UFO ve dünya dışı yaşam ile ilgili komplo teorilerine yer verilen VladTime isimli sitede arama yapıldığında ise söz konusu haber hakkında bir bilgiye ulaşılamıyor.

Science Dergisi’nin internet sitesinde yapılan aramada da Hindistanlı astronomların yaptığı böyle bir açıklamaya ya da konuyla ilgili bir habere ulaşılamıyor.

teyit.org’a açıklama yapan Astrofizikçi Selçuk Topal da böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirtti. Teknik olarak milyonlarca kilometre uzaklıktaki cisimlerin tespit edilebileceğini ancak bu cisimlerin üzerindeki gözle görülmeyecek kadar küçük şeylerin tespit edilmesinin imkansız olduğunu ifade eden Topal, böyle bir şeyin doğru olması halinde ciddi dergi ve bilim sitelerinde yer alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Benzer haberler daha önce de çıkmıştı

Daha önce teyit.org buna benzer farklı iddiaları yanlışlayan analizler yayınlamıştı. Örneğin, Dünya’nın Kasım ayında on beş günlük bir karanlık yaşayacağının NASA tarafından doğrulandığı iddia edilmiş ve iddianın yanlış olduğu kanıtlanmıştı. Yine benzer şekilde 25 Şubat’ta bir asteroitin Dünya’ya çarpacağı yönündeki yanlış iddia sosyal medyada yaygınlık kazandıktan sonra bazı haber siteleri tarafından yayınlanmıştı.

Dünya dışında şu ana kadar yaşam tespit edilemedi

Dünya dışında basit bakteri formunda yaşam olabileceğine dair birçok teori bulunmasına rağmen halen gözlemlenebilen herhangi bir dünya dışı yaşam bulunmamaktadır. Uzaydan gelecek bir virüsün doğru olması aynı zamanda dünya dışı yaşamı da kanıtlamak olacaktır. İnsanlığın dünya dışındaki yaşam hakkındaki elindeki ender bilgilerden biri ise Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) P67 isimli meteorda bulduğu organik moleküldür.