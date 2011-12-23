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Dünya

Uzaydan geldiği iddia edildi!

Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı bu gizemli topun tıpkı bilimkurgu...

23 Aralık 2011 02:00

T24 - Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı bu gizemli topun tıpkı bilimkurgu filmlerinde olduğu gibi "uzaydan geldiği" iddia ediliyor. 



Namibya'nın kuzeyindeki ıssız bir bölgede bulunan top şeklindeki metal obje herkesi hayrete düşürdü.  Yaklaşık 35 santimlik çapı ve 6 kiloyu bulan ağırlığı ile şimdiden internette büyük yankı uyandıran cismin nereden geldiğiyle ilgili spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Düştüğü noktada 30 santim derinliğinde ve 2 metre genişliğinde bir krater oluşturan metal topun, ilk düştüğü noktanın metrelerce uzağında bulunduğu açıklandı.  Bölge sakinleri, metal top bir çiftçi tarafından farkedilmeden bir gece önce patlama sesleri duyduklarını belirtiyorlar. 

Kimileri bu topun UFO'ların varlığına dair bir kanıt olduğunu söylerken, bazıları da uydularda kullanılan hidrazin tanklarına benzediğini iddia ediyor.  Cismin uzay araçlarında kullanılana benzer bir metalden yapılmış olduğuna dikkat çekilirken, konunun ancak NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nca yapılacak incelemelerin ardından açıklık kazanması bekleniyor. 


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