Uzayda yıllanan şarap açık artırmaya çıkıyor; 1 milyon dolara satılacağı tahmin ediliyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün tutulan ve Dünya'ya geri getirilen Fransız şarabı, açık artırmaya çıktı. Şarabın, 1 milyon dolara alıcı bulması tahmin ediliyor.
BBC'de yer alan habere göre, uzaya gönderilen ve Dünya'nın yörüngesinde 14 ay tutulan Fransız şarabı, Christie's tarafından açık artırmaya çıkarıldı.
Christie's şarabın 1 milyon dolara satılacağını tahmin ediyor. Satın alan kişiye uzayda kalan şarabın aynısından bir şişe daha verileceği, bu şekilde karşılaştırma şansı olacağı belirtildi.
Space Cargo Unlimited isimli şirket, 2019'un kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na 12 şişe şarap göndermişti. Şaraplar, Dünya'ya 2021'in Ocak ayında dönmüştü.
Bilim insanlarının analiz ettiği şarapları, tadımcılar da normal şişelerle deneyerek karşılaştırmıştı.