Uzayda yıllanan şarap açık artırmaya çıkıyor; 1 milyon dolara satılacağı tahmin ediliyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün tutulan ve Dünya'ya geri getirilen Fransız şarabı, açık artırmaya çıktı. Şarabın, 1 milyon dolara alıcı bulması tahmin ediliyor.

BBC'de yer alan habere göre, uzaya gönderilen ve Dünya'nın yörüngesinde 14 ay tutulan Fransız şarabı, Christie's tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Christie's şarabın 1 milyon dolara satılacağını tahmin ediyor. Satın alan kişiye uzayda kalan şarabın aynısından bir şişe daha verileceği, bu şekilde karşılaştırma şansı olacağı belirtildi.