Uzayda tuvalet krizi

30 milyon dolar vererek uzay turisti olan ABD’li Richard Garriott, istasyondaki WC arızası yüzünden 10 gün geçireceği uzayda tuvaletsiz kaldı.



Kazakistan’dan geçen Pazar günü fırlatılan Soyuz TMA-13, uluslararası uzay istasyonuna dün bağlanırken, astronotlara ve uzay turisti Richard Garriott’a kötü haber geldi. NASA ile Rus Uzay Merkezi tarafından açıklanan habere göre uzay turistinin 10 gün kalacağı istasyonun ana tuvaleti sorun çıkarmaya başladı. Su kullanılmadan çalışan uzay tuvaletinin atık maddeleri parçalayan ve ardından vakum ile bir hazneye gönderen pompalarının tekrar devre dışı kaldığı belirtildi.



Yedek tuvalet var ama



Soyuz aracında sınırlı hacimde yedek tuvalet bulunduğu ancak aracın artan personelin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayacağı düşünülüyor. Garriott ile birlikte UUİ’ye Amerikalı astronot Michael Fincke ile Rus kozmonotu Yuri Lonçkov gitti. Geçtiğimiz yıl benzer şekilde arıza yapan UUİ tuvaleti, NASA tarafından 19 milyon dolar harcamayla değiştirilmişti.

