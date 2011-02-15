-UZAYDA SEVGİLİLER GÜNÜ BULUŞMASI PASADENA (A.A) - 14.02.2011 - Sevgililer Günü'nde uzayda da bir buluşma gerçekleşiyor. NASA tarafından gönderilen Stardust (yıldız tozu) uzay aracı, bu gece Dünya'dan 340 milyon kilometre uzaklıkta Tempel 1 kuyrukluyıldızı ile buluşarak, gökcisminin, toz ve gaz fışkırmaları gibi yüzey faaliyetlerini yakın mesafeden bolca fotoğraflayacak, bilimsel verileri kaydedecek. Saatte 38.620 kilometre hızla ilerleyen Stardust, kuyrukluyıldıza bu gece iyice yaklaşacak. En yakın mesafe ise, TSİ 06.40'da olacak ve Stardust bu dakikada, gökcisminin 200 kilometre yakınında olacak. Araçtaki kameranın hafızası, yüksek çözünürlükte en çok 72 fotoğraf alınmasına izin veriyor. Her bir fotoğrafın Dünya'ya aktarılması yaklaşık 15 dakikayı bulacak. Tüm verilerin ve fotoğrafların yeryüzüne aktarılması yarım günü bulabilecek. Buluşma, NASA'nın internet sitesinden de (http://www.nasa.gov) yayımlanacak. Her şey yolunda giderse, bu kuyrukluyıldız insanoğlu tarafından ikinci kez ziyaret edilmiş olacak. 2005 yılında da Deep Impact adlı uzay aracı bu kuyrukluyıldıza yaklaşarak bakır bir mermi fırlatmış, merminin çarpması sonucu çıkan püskürmeler incelenerek, kuyrukluyıldızın yapısının anlaşılmasına yönelik veriler elde edilmişti.