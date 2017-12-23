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Dünya
Deutsche Welle

Uzayda serbestçe yürüyen ilk insan öldü

Uzayda hiç bir yere bağlı olmadan yürüyen ilk insan olan Amerikalı astronot Bruce McCandless'ın 80 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

23 Aralık 2017 20:12

Uzayda hiç bir yere bağlı olmadan serbestçe yürüyen ilk insan olan astronot Bruce McCandless 80 yaşında hayatını kaybetti. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, McCandless'ın Perşembe günü Kaliforniya'da yaşamını yitirdiği belirtildi. Ancak ünlü astronotun ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Bruce McCandless, 1984 yılında uzay mekiği Challenger'ın yaklaşık 100 metre uzağında, sırt roketi ile hiçbir yere bağlı olmadan uzay yürüyüşü yapmıştı.

NASA'nın internet sayfasında, "ünlü NASA fotoğrafında, uzay mekiğinin yanında uçarken görülen McCandless belki de dünyanın en tanınmış insanlarından biri" ifadesi yer aldı.

McCandless'ın okul arkadaşı olan Cumhuriyetçi Senatör John McCain, "Bruce'un uzayda rahatlıkla süzüldüğünü gösteren bu kült fotoğraf, Amerikalıların insanın sahip olduğu potansiyelin sınırlarının olmadığına inanmalarına neden oldu" açıklamasında bulundu.

McCandless 8 Haziran 1937'de Massachusetts Eyaleti'nin Boston kentinde dünyaya gelmişti.

Eski bir deniz piyadesi olan 1966 yılında NASA'ya girmişti.

McCandless, 1969 yılında aya insanlı ilk uçuşun gerçekleştirildiği Apollo 11 misyonunda, aya ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in merkezle iletişiminin sağlanmasından sorumlu olarak görev yapmıştı.

Apollo 14 misyonunda da görev alan McCandless, ABD'nin uzay istasyonu Skylab'ın yedek ekibinde yer almıştı. Bunun yanı sıra 1990 yılında, diğer galaksiler konusunda araştırmalar yapacak olan uzay teleskobu Hubble'ın yörüngeye yerleştirilmesine katkı sağlamıştı.

dpa/AP, JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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