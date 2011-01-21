'Uzayda seks kaçınılmaz'

T24 - ABD'li bilim adamı Rhawn Joseph, NASA'nın tabu olarak gördüğü "uzayda seks" konusuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yayımladı. "İnsanoğlu cinseldir. Bu konuyu sıkça düşünür" diyen Joseph, astronotların uzayda seks yapmasının kaçınılmaz olduğunu ve hatta bir Dünyalı'nın Mars'ta çocuk doğurmasının dahi mümkün olduğunu belirtti.



FoxNews.com'a "Mars'ta Seks" isimli çalışması hakkındaki soruları yanıtlayan California'daki Beyin Araştırmaları Laboratuvarı'ndan Dr. Rhawn Joseph, "İnsanoğlu cinseldir. Bu konuyu sıkça düşünür. Bu yüzden eğer Mars'a bir yolculuk yapıyorsanız, uzun süre tecrit edilmiş olacaksınız ve yapacak çok şeyiniz olmayacak. Bir şeylerin olma ihtimali son derece yüksek" diye konuştu.



Bir uzay aracıyla Mars'a gidip gelmenin yaklaşık 2 yıl süreceğini ifade eden Joseph, bu süre içerisinde astronotlar arasında duygusal bir yakınlaşma kurulma olasılığının fazla olduğunu söyledi.



Joseph, astronotlardan birinin "Kızıl Gezegen"de dahi doğum gerçekleştirebileceğini, böylece ilk "Marslı bebek" ile de karşılaşabileceğimizi belirtti.



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) "uzayda seks" konusunda resmi bir duruşu bulunmuyor. "Profesyonel sorumluluk konusundaki astronot yasaları"na göre, astronotlardan sadece "onurlu bir şekilde hareket etmeleri" bekleniyor.





