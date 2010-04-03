Uzayda kadınlar günü!

T24-

Uzay mekiğinin Pazartesi TSİ 13.21'de Florida Cape Canaveral'daki Kennedy uzay merkezinden fırlatılacağını belirten NASA yetkilisi Steve Payne, Discovery'yi uzaya göndermek için sabırsızlandıklarını söyledi.







Bu yıl ikinci olacak bu uçuştan sonra yapılması öngörülen 3 uçuşla 1981'den bu yana hizmette olan mekik filosu emekliye ayrılacak.





Discovery ve mürettebatı 13 gün sürecek seyahat sırasında UUİ sakinleri için 3 ton ağırlığında ikmal malzemesi ile aralarında ilave yatakların da bulunduğu malzeme ve teçhizat götürecek. UUİ'ye götürülecek malzemeler arasında tıp, biyoloji, kimya, fizik ve ekoloji alanlarında bilimsel deneyler yapmakta kullanılacak 7 adet platform da bulunuyor.





Uzay mekiği ayrıca yerçekimsiz ortamda yürütülen deneylerde kullanılan kan, idrar, salya, bitki ve mikrop numunelerini saklamaya yarayacak ilave bir soğutucunun yanı sıra kas gücünü ölçmeye yarayan yeni bir egzersiz cihazı da götürecek.





Yörüngedeki UUİ'nin inşaatının aşağı yukarı tamamlanmasının ardından NASA, değişecek malzeme ve teçhizatlar ile uzay boşluğu ve yerçekimsiz ortamda deneyler yapılmasına yönelik araç gereçler gönderiyor.





2020 sonuna dek kullanılması düşünülen UUİ'ye gidecek ekipten iki astronot her biri 6,5 saat sürecek 3 uzay yürüyüşü de yapacak.







Bunlardan ilkinde artık rutin hale gelen, ancak epey zor bir iş olan ve UUİ'nin soğutulmasında kullanılan boş amonyak tankı dolusuyla değiştirilecek.