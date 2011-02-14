Uzayda hamilelik hayal mi

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) California'daki Ames Araştırma Merkezi'nden bilimadamları, uzay aracında etkin bir kalkan sistemi olmazsa, kuvvetli proton parçacıklarının, uzayda, gebelik oluşan dişi embriyoyu kısırlaştırabileceği ve parçacıkların sperm sayısını iyice azaltacağından, erkeklerin cinsel gücünü de olumsuz etkileyeceği sonucuna vardılar.Journal of Cosmology'de yayınlanan araştırmada, onlarca, yüzyıllarca veya daha uzun sürecek uzak gezegenlere yolculuğun, oralarda koloni kurulmasını olanaksız kılacağı belirtilerek, şu anki uzay kalkanı teknolojisinin bu tip radyasyondan yeterince korunma imkanı sağlamadığı kaydedildi.Ames Araştırma Merkezi'nden radyasyon ve biyofizik uzmanı Dr Tore Straume, mevcut kalkan teknolojisinin, Mars'a yolculukta hamile kalmaya izin vermeyeceğini belirtti.Vücuttaki tüm hücrelerin gelişimini sağlayan DNA, uzay radyasyonuna karşı özellikle duyarlı bulunuyor. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, iyonize radyasyona maruz kalmanın altı ayın veya dokuz ayın sonunda dişi fetustaki yumurta hücrelerini öldürebildiğini gösterdi.Bilimadamları, gebelik sırasında bu yumurtalar korunursa, dişinin kısır olmayacağını ve koloninin devam edebileceğini belirttiler.