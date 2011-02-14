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Dünya

Uzayda hamilelik hayal mi

İnsan vücudunun yoğun kozmik radyasyon bombardımanına maruz kalmasından ötürü, uzayda üreme olanaksız görünüyor

14 Şubat 2011 02:00

T24 - NASA'nın araştırmasına göre, insan vücudunun yoğun kozmik radyasyon bombardımanına maruz kalmasından ötürü, uzayda üreme olanaksız görünüyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) California'daki  Ames Araştırma Merkezi'nden bilimadamları, uzay aracında etkin bir kalkan sistemi olmazsa, kuvvetli proton parçacıklarının, uzayda, gebelik oluşan dişi embriyoyu kısırlaştırabileceği ve parçacıkların sperm sayısını iyice azaltacağından, erkeklerin cinsel gücünü de olumsuz etkileyeceği sonucuna vardılar. 

Journal of Cosmology'de yayınlanan araştırmada, onlarca, yüzyıllarca veya daha uzun sürecek uzak gezegenlere yolculuğun, oralarda koloni kurulmasını olanaksız kılacağı belirtilerek, şu anki uzay kalkanı teknolojisinin bu tip radyasyondan yeterince korunma imkanı sağlamadığı kaydedildi.

Ames Araştırma Merkezi'nden radyasyon ve biyofizik uzmanı Dr Tore Straume, mevcut kalkan teknolojisinin, Mars'a yolculukta hamile kalmaya izin vermeyeceğini belirtti.

Vücuttaki tüm hücrelerin gelişimini sağlayan DNA, uzay radyasyonuna karşı özellikle duyarlı bulunuyor. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, iyonize radyasyona maruz kalmanın altı ayın veya dokuz ayın sonunda dişi fetustaki yumurta hücrelerini öldürebildiğini gösterdi.

Bilimadamları, gebelik sırasında bu yumurtalar korunursa, dişinin kısır olmayacağını ve koloninin devam edebileceğini belirttiler.



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