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BBC Türkçe

Uzay'da geri dönüşüm: SpaceX daha önce kullandığı roketi ve kapsülüyle Uzay'a 2,6 tonluk kargo gönderdi

SpaceX, daha önce başka görevlerde kullandığı Falcon 9 adlı roketi ve Dragon adlı kargo kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na yemek ve deney malzemesi içeren 2,5 tonluk bir kargo gönderdi. SpaceX'in amacı milyonlarca dolar değerinde olan bu malzemele

29 Nisan 2018 20:30

ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketi, daha önce başka görevlerde kullandığı Falcon 9 adlı roketi ve Dragon adlı kargo kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2,5 tonluk malzeme gönderdi.

Falcon 9 adlı roket daha önce Ağustos 2017'deki bir görevde kullanılmış; Dragon kargo kapsülü ise Nisan 2016'da yine uzay istasyonuna gönderilmişti.

Şirket böylece Aralık 2017'den sonra ikinci defa geri dönüştürülmüş uzay araçlarıyla bir fırlatma gerçekleştirmiş oldu.

SpaceX'in amacı milyonlarca dolar değerinde olan bu malzemeleri tekrar kullanarak uzay yolculuklarını daha az maliyetli bir hale getirmek.

Uzay araçları genelde görevlerini tamamladıktan sonra okyanusta yok oluyorlar.

Kapsül, uzay istasyonundaki astronotlara 2,6 ton ağırlığında yemek ve deney malzemesi taşıdı.

Malzemeler, gökgürültülü fırtınaların ve Uzay'da ilaç geliştirilmesinin araştırılmasında kullanılacak.

SpaceX, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ile yaptığı 16 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında uzaya 14'üncü defa malzeme taşımış oldu.

Kargo kapsülünün Çarşamba erken saatlerde istasyona varması, ardından bir ay yörüngede kaldıktan sonra Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

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