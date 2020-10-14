Uzayda devamlı insan varlığının 20. yıl dönümüne haftalar kala bir ABD'li astronot ve iki Rus kozmonot ISS'e gönderildi

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Uzayda devamlı insan varlığının 20. yıldönümüne kısa süre kala NASA astronotu Kate Rubins ile Rus kozmonotlar Sergey Rizikov ve Sergey Kud-Sverçkov bu sabah Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildi.

Astronotları taşıyan Soyuz roketi Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nde TSİ 8.45'te fırlatıldı.

Soyuz kapsülünün ISS'e TSİ 12.52'de yanaşması ve 14.45'te de kapsülün açılması planlanıyor.

Bu Rubins ile Rizikov'un ikinci uzay yolculuğu olurken, Kud-Sverçkov da ilk kez uzaya gidiyor. Üçlü, ISS'te 6 ay geçirecek.

Üçlüye uzay yolcuğunda Kud-Sverçkov'un eşinin diktiği bir oyuncak kozmonot eşlik ediyor. Yuri ismi verilen oyuncak ekibin sıfır yerçekimi göstergesi olarak görev yapıyor. Bu sayede Yuri süzülmeye başladığında ekip uzaya ulaştığını anlayacak.