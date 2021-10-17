Uzayda çekilen ilk film için 12 günü Uluslararası Uzay İstasyonu'nunda geçiren Rus oyuncu ve yönetmen geri döndü

T24 Dış Haberler
Dünyanın ilk uzayda çekilen filmini tamamlayan Rus oyuncu ve film yönetmeni, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 12 gün geçirdikten sonra güvenli bir şekilde Dünya’ya döndü.
The Guardian’da yer alan habere göre, oyuncu Yulia Peresild ve yönetmen Klim Shipenko planlanan şekilde sabah saatlerinde Kazakistan’a indi.
Rus film ekibi, inişte son altı aydır Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan kozmonot Oleg Novitsky’den yardım aldı.
Uzayda çekilen film planlanan şekilde tamamlanırsa, Rusya Hollywood’un uzayda film projesinden öne geçerek dünyanın ilk uzay filmini tamamlamış olacak. Hollywood'un uzay filmi projesinde Tom Cruise'un oynayacağı belirtiliyor.
Rusya’nın uzay filminin konusu, bir kozmonotu kurtarmak için uzaya gönderilen doktorun hikâyesini anlatacak.