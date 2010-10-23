-UZAYA TİCARİ UÇUŞLARA BİR ADIM DAHA ANKARA (A.A) - 23.10.2010 - ABD'nin New Mexico eyaletinde yapılan uzay limanı pistinin açılmasıyla uzaya ticari uçuşlara bir adım daha yaklaşıldı. İngiliz milyarder işadamı Sir Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin grubunun desteğiyle yapılan uzay limanının pisti gösteri uçuşuyla açıldı. Sir Richard, 3 kilometrelik pistin açılmasıyla düşlerine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi. Virgin grubundan yapılan açıklamada, ticari amaçlı ilk uzay yolculuğunun 18 ay içinde gerçekleşebileceği belirtildi. Uzaya 3 saatlik seyahat için halihazırda 200'er bin dolar ödeyen 300 kişi sırada bekliyor.