-UZAYA PEYNİR GÖNDERİLDİ ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Özel roket şirketi SpaceX tarafından perşembe uzaya gönderilen Dragon kapsülünün gizli yükünün "Fransız peyniri" olduğu ortaya çıktı. Şirket tarihi fırlatıştan sonra yaptığı açıklamada, Dünya etrafında iki tur atan koni biçimli Dragon uzay aracıyla gizli bir yük taşındığını belirterek, İngiliz komedi grubu Monty Python'ın ünlü peynir dükkanı skecine atfen, bu yolculukta kapsüle "Le Brouere" peyniri yerleştirildiğini bildirdi. SpaceX şirketinin sahibi ve yürütme kurulu başkanı Elon Musk, bu şakanın tarihi başarıyı gölgelememesi için gizli yükün ne olduğunu açıklamaktan kaçınmıştı. Skeçte, Mousebender karakteri, peynir dükkanı sahibine aralarında beyaz peynirin de bulunduğu 42 çeşit peynir soruyor, ama Le Brouere istekleri arasında yer almıyordu. Uzay uçuşlarının yarım yüzyıllık tarihinde sadece beş ülke ABD, Sovyetler Birliği/Rusya, Çin, Japonya, Hindistan ve bir hükümetlerarası uzay kuruluşu olan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) yörüngeye bir uzay aracı gönderip, bu araçların Dünya'nın atmosferine yeniden girmesini sağlamayı başardı. Bu olayla, ilk kez uzaya peynir gönderilmiş oldu. Özel sektör tarafından test amaçlı olarak dünyanın yörüngesine yerleştirilen kapsül, daha sonra kontrollü olarak Büyük Okyanus'a indirilmişti. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Aralık 2008'de SpaceX ile COTS programı çerçevesinde, UUİ'ye 2016'ya kadar ikmal yapılması amacıyla en az 20 ton malzeme taşıyabilecek 12 kapsül sağlaması için 1,6 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. NASA ayrıca, Orbital Space Corporation şirketine, ilk uçuşunu 2011'de yapacak Taurus 2 füzesiyle 8 fırlatma yapması için sipariş vermişti. Siparişin mali tutarı 1,9 milyar doları buldu. NASA'nın kendine ait üç mekiği ise gelecek yıl hizmet dışı kalacak.