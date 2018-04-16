T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uzaya gönderilen Tesla'ya Türkiye'de üretilen parça takılmış

Maysan Mando, uzaya gönderilen Tesla'nın amortisör parçalarından birini üretti

16 Nisan 2018 11:16

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ve aynı zamanda SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın Mars’a gönderdiği, 2020 yılında üreteceği 2.9 saniyede 100 km’e hıza çıkabilen yeni Tesla'ya Türk otomotiv yan sanayinin de katkısı olduğu ortaya çıktı.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göer, Amerikalı Elon Musk’ın direksiyona bir manken astronot yerleştirerek Mars’a gönderdiği, 2020 yılında üreteceği 2.9 saniyede 100 km’e hıza çıkabilen yeni elektrikli otomobil Tesla S konseptinde Türk otomotiv yan sanayinin de katkısı olduğu öğrenildi.

Maysan Mando, uzaya gönderilen Tesla’nın amortisör parçalarından birini üretti. Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk, “7 milyar dolar ciroya sahip Mando Grubu, Tesla’nın otonom araçlarının en önemli tedarikçilerinden. Uzaya gönderilen Tesla’nın 4 amortisörünü de Mando üretti. Türkiye’deki fabrika dahil 24 ayrı Mando fabrikasında Mars’a giden Tesla aracı için amortisör ve diğer fren araçları için gereken parçaların alt komponentleri üretildi ve Amerika’da Mando fabrikasına gönderildi. Maysan Mando olarak biz amortisörün önemli komponentlerinden biri olan milini ürettik” dedi.

Maysan Mando,  1969 yılında Maysan adıyla Türkiye’de amortisör üretimi yapan ilk şirketlerinden biri olarak kurulduktan sonra, 1997 yılında Güney Koreli Mando Corporation ile yapılan yüzde 50 ortaklık anlaşmasıyla Maysan Mando adını aldı. 70’den fazla ülkeye ihracat yapan Maysan Mando, Tofaş, Ford Otosan, Renault gibi dünya devi otomotiv firmalarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin amortisörlerini de üretiyor. Geçtiğimiz birkaç yılda yaptığı yatırımlarla cirosunu iki katından fazla artıran Maysan Mando bu yıl 400 milyon TL ciroya ulaşarak Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasına girmeyi planlıyor.

ETİKETLER

uzayteslahaberaçıklamatürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24