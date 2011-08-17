-Uzaya gitmeden uzayda kalma rekoru ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars gezegenine yolculuk simülasyonu için Moskova'da metal bir uzay aracının içinde yaşayan 6 kozmonot en uzun süre uzayda kalma rekoru kırdı. Sadece tahıl gevreği ve makarnayla beslenen, "dünyadaki" arkadaş ve aileleriyle çok az temasta bulunan kozmonotlar 550 m3'lük konteynerde tecrit içinde 438 gün geçirmeyi başardılar. Uzayda en uzun süre kalma rekorunu elinde bulunduran ve dünya yörüngesindeki Mir uzay laboratuvarında 437 gün geçiren Rus kozmonot Valeri Polyakov, rekor kıran Mars500 ekibini kutladı. Moskova'daki Biyomedikal Enstitüsünde yapılan simülasyonda kullanılan her tarafı kapalı, penceresiz çelik "uzay aracında" 14 ay önceki "fırlatmadan" bu yana Kızıl Gezegen'e yolculuk sırasında karşılaşılacak koşullar yaratılarak, bilim adamlarının uzun mesafe uzay yolculuklarının mürettebata psikolojik ve fiziki etkilerini keşfetmeleri sağlanıyor. 2030 yılı civarında Mars'a yolculuğu planlayan ESA, Kızıl Gezegen'e gidiş dönüş için en iyi koşullarda 250 gidiş, 30 Mars'ta kalış ve 240 da dönüş olmak üzere 520 gün gerektiğini düşünüyor. Bu uzun yolculuk sırasında özellikle deneklerin psikolojik durumlarının test edileceği simülasyonlarda, uzun uzay yolcululuğunun çalışma, günlük rutin ve deneyimlere etkisi gözleniyor. Deneyler sırasında tam anlamıyla gerçekçi olabilmek için, deneklerin gönderdiği sinyallerin, Mars'tan Dünya'ya gönderildiğinde geçen süre gibi kontrol merkezine veya ailelerine ulaşması da 40 dakika sürüyor.