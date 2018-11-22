"Yerel seçimde hiçbir kadın belediye başkanı adayına oy vermeyeceğim" açıklaması nedeniyle büyük tepki toplayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı görevinden istifa etti. İktidarın, aralara serpiştirdiği göstermelik kadınların olduğunu savunan Sözcü yazarı Bekir Coşkun, " Zihniyetlerinde kadının yeri, Türkiye'yi uzaya götürecek Dekanınki ile aynıdır…" dedi.

Bekir Coşkun kadın adaylara oy vermeyeceğini söyleyip 'Kadınlar evde oturup çocuk doğursunlar' diyen Prof. Dr. Mehmet Karalı'nın Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne dekan yapılmasına tepki göstererek şu değerlendirmelerde bulundu:

" Ortaçağ'dan gelip dekan olduğuna göre, uzun mesafe deneyimi var…İktidarın, aralara serpiştirdiği göstermelik kadınlar dışında, zihniyetlerinde kadının yeri, Türkiye'yi uzaya götürecek Dekanınki ile aynıdır…

Ve kadının kapanmasını 'devrim' saydılar…

Fezaya değil, Fizan'a anca gidersiniz…"

Bekir Coşkun'un "Uzaya gitme tarihimiz belli oldu…" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz