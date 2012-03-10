Uzaya çıkan ilk İranlı: Orada değişik canlılar var

T24 - Uzaya çıkan ilk İranlı uzay kaşifi Anousheh Ansari, evrenin büyüklüğüne dikkati çekerek, evrende başka canlıların da olduğuna inandığını söyledi.



Ansari, 2010 yılında Nevruz'u tanıtmak için ABD'de de kurulan Nevruz Komisyonu'nun bir etkinliği için geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, 2006 yılındaki uzay deneyimini anlattı.

Ansari, dünya dışı yaşama ilişkin soru üzerine, "Orada birileri olduğuna inanıyorum çünkü, oraya baktığınızda evrenin ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Milyonlarca yıldız, milyarlarca galaksi var. Bu evrende sadece dünyanın ve bizim olduğumuzu düşünmek, bence bu, çok kibirli bir tutum. Bu biraz eski çağlarda insanlığın, dünyanın her şeyin merkezinde yer aldığını ve her şeyin onun etrafında döndüğünü düşünmesi gibi birşey. Ben eminim ki bu evrende başkaları da var. Ama ben oradayken kapımı çalmadılar" cevabını verdi.

18 Eylül 2006'da uzaya giden, Uluslararası Uzay İstasyonu'nunda kalan ve bu hareketiyle uzaya çıkan ilk İranlı uzay kaşifi unvanını da alan Ansari, "Uzaya uçuşların başladığı şu son 50 yıllık dönemde uzaya giden 52 kadından biri olduğum için kendimi şanslı addediyorum" dedi.

Yolculuğuna dair hissettiklerini "Olağanüstü bir deneyimdi. Bir hayat değişimi söz konusuydu" sözleriyle dile getiren Ansari, "Bizim evrendeki o kadar şey arasında ne kadar küçük varlıklar olduğumuzu görme fırsatım oldu. Aynı zamanda büyük bir sistemin parçası olmak da harika bir his. Hayata farklı bir yönden bakmanızı sağlayan bir deneyimdi bu" diye konuştu.

Dünyayı uzaydan gören sayılı insanlardan olduğu hatırlatılan Ansari, bunun nasıl bir duygu olduğu yönündeki soruya, "Ben hep dünyanın fotoğraflarına videolarına bakıyordum, ancak ne zamanki kendi gözlerimle gördüm, işte o çok farklı bir his uyandırdı. Neredeyse dünyadan gelen hayatı ve sıcaklığı hissediyorsunuz. Bu çok duygusal bir an. Ben ilk çıktığım da gözyaşlarımı tutamadım. Uzay mekiği ile dünyadan ayrılırken, kontrol edemedim gözyaşlarımı" yanıtını verdi.

Ülkeler ve sınırlar yok

Dünyayı uzaydan gördüğünde kendisini en çok etkileyen şeyin insanlığın belirlediği sınırların görülemiyor olması olduğunu belirten Ansari, şunları kaydetti:

"Dünyayı uzaydan gördüğünüzde, bu noktada; kesinlikle birşey kalbinizden sizi vuruyor. Haritalar üzerinde bizim çizdiğimiz ülkeleri ayırmaya yarayan çizgileri, uzaydan baktığınız zaman görmüyorsunuz. Ülkelerden hatta sınırlardan bahsedemezsiniz. Bunlar, bizim yarattığımız şeyler. Burada önemli olan, herkesin anlaması gereken şey bu; yeryüzü, buradaki her bir vatandaşın oluşturduğu bir birlik. Biz bu evrendeki tek evimizi nasıl korumalıyız, bunu düşünmeliyiz."

Şu anda özel sektör firmalarının uzaya yönelik çalışmalarında yer alıp onlara, uzay konusundaki bilgi ve birikimlerini aktardığını ifade eden Ansari, çalışmalarının sadece turist göndermek maksatlı mı olduğuna sorusunu, "Hayır, sadece turist göndermek değil. İnsanlığın geleceği açısından birçok fırsatı keşfetmek için. Çünkü bütün kötülüklerin temelinde kaynak yetersizliği bulunuyor. Değerli metaller, enerji ve yaşamak için gerekli her şey uzayda bol miktarda bulunuyor. Eğer bu kaynakları kullanmak için barışçıl ve güvenli yollar bulabilirsek, buradaki birçok gerilim azaltılabilir" şeklinde konuştu.

Kadınlar günü mesajı

Anousheh Ansari kısa bir süre önce kutlanan Dünya Kadınlar Günü için temennisini şöyle dile getirdi:

"Ben dünyanın dört bir yanındaki, bütün kadınların neyi arzuluyorlarsa ona ulaşabilmelerini istiyorum" dedi.

Ansari, kadının toplum için önemli bir öge olduğunu belirterek, kadının başta anne olmak üzere sivil toplum örgütlerinde üstlendikleri lider rolleriyle, topluma katkı yaptıklarını ifade etti.

Uzay kaşifi Ansari, kadınların hayattaki beklentilerine daha yoğunlaşmış olmalarını istediğini belirterek, "Ben bir mühendisim. Özellikle bilimle uğraşan fen fakültelerine giden pek çok kız görmek istiyorum ki mühendis olup toplumun aktif birer üyeleri haline gelsinler, bilimsel keşifler yapsınlar."