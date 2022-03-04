"Uzay yaratığına benziyor" davasında karar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Uzay yaratığına benziyor" sözlerine yorum yapan sosyal medya kullanıcısına açılan davada karar çıktı.

6 Nisan 2017'deki referandumdan önce, katıldığı programda Kılıçdaroğlu için "Ya arkadaş, bu ülkede yaşamadın mı sen? Uzayda yaşamış olabilir mi bu? Uzay yaratığına benziyor. Eskiden televizyonda plastik şov vardı. Bu Kemal Kılıçdaroğlu plastik şova benziyor, plastik şova. Hangi şekle koyarsan, o şekle gelen bir adam. Bir bakıyorsun FETÖ'yle beraber, bir bakıyorsun PKK'yla beraber, bir bakıyorsun Almanya'yla beraber, bir bakıyorsun Türkiye'nin ayağına kim çelme takıyorsa onunla beraber." diyen Soylu'nun sözleri Cumhuriyet gazetesinde haberleştirildi. Gazetenin haberde kullandığı başlık, "Seviye yerlerde... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Uzay yaratığına benziyor" şeklindeydi.

H.T., Cumhuriyet gazetesinin sosyal medya hesabında paylaştığı haberin altına, "Aynaya bakıp konuşuyor zaar" yorumunu yaptı.

H.T.'nin bu yorumu, ihbar edildi. İhbarın üzerinden yaklaşık 4,5 yıl geçti ve H.T. hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'hareket' suçlamalarıyla dava açıldı.

25 Ekim 2021'de düzenlenen iddianamede, H.T'nin 28 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, sanık H.T.'nin beraatına karar verildi.

Mahkeme, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan ve 28 aya kadar hapis cezası istenen H.T.'ye isnat edilen suçun unsurları oluşmadığı için beraat etmesine hükmetti.