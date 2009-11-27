Uzay turisti kotası doldu!

Krikalyov, aralık ayında gidecek bir Rus, bir Japon ve bir Amerikalı astronotun eğitimi sırasında yaptığı açıklamada, istasyondaki görevli sayısının iki katına çıkarak altı kişiye yükseldiğini, bu yüzden de uzay turistleri için Rus uzay aracında boş yer olmadığını anlattı. Rus Soyuz uzay mekiğine daha önce turistleri alabildiklerini, ancak şu anda uzayda sürekli altı kişi bulunduğunu belirten Krikalyov, “İstasyondaki altı kişi de sürekli değiştirildiği için, uzay mekiği aracında şu anda boş yer yok” dedi. Amerikan uzay aracının gelecek yıl kullanım süresinin dolmasının ardından UUİ ve yeryüzü arasındaki tek bağlantıyı Rus Soyuz uzay mekiği sağlayacak.