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Dünya

Uzay turisti kotası doldu!

Uzay turistlerine Rusya’dan kötü haber: ‘Turistler için yer yok.’

27 Kasım 2009 02:00

Uzay turistlerine Rusya’dan kötü haber: ‘Turistler için yer yok.’ Rus Uzay Ajansı yetkilisi Sergey Krikalyov, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gitmek isteyen uzay turistleri için yerlerinin olmadığını söyledi.

Krikalyov, aralık ayında gidecek bir Rus, bir Japon ve bir Amerikalı astronotun eğitimi sırasında yaptığı açıklamada, istasyondaki görevli sayısının iki katına çıkarak altı kişiye yükseldiğini, bu yüzden de uzay turistleri için Rus uzay aracında boş yer olmadığını anlattı. Rus Soyuz uzay mekiğine daha önce turistleri alabildiklerini, ancak şu anda uzayda sürekli altı kişi bulunduğunu belirten Krikalyov, “İstasyondaki altı kişi de sürekli değiştirildiği için, uzay mekiği aracında şu anda boş yer yok” dedi. Amerikan uzay aracının gelecek yıl kullanım süresinin dolmasının ardından UUİ ve yeryüzü arasındaki tek bağlantıyı Rus Soyuz uzay mekiği sağlayacak.

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