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Dünya

Uzay seyahatleri sigortalanacak FRANKFURT (A.A)

17 Kasım 2011 16:24

-Uzay seyahatleri sigortalanacak FRANKFURT (A.A) - 17.11.2011 - Gelecek yıl başlaması planlanan ticari uzay yolculukları öncesinde, Almanya'da ''uzay seyahati sigortaları'' satışa sunuluyor. İngiliz işadamı Richard Bronson'ın sahibi olduğu Virgin Galactic şirketinin 2012'de başlatmayı planladığı uzay yolculukları, bir Alman sigorta şirketine yeni sigorta paketleri yaratma konusunda ilham kaynağı oldu. ''Sıradan astronotlar'' için uzay yolculuğu sırasında karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik özel sigorta paketleri hazırlayan şirket yetkilileri, sağlık ve bagaj güvenliği gibi farklı konuları kapsayan yaklaşık 20 paket sunacaklarını kaydetti. Fiyatların henüz netlik kazanmadığını belirten yetkililer, sigorta poliçelerinin genellikle toplam seyahat bedelinin yüzde 3-4'ü düzeyinde belirlendiğini, bu nedenle uzay seyahati sigorta poliçelerinin fiyatlarının 700 ila 10 bin dolar arasında değişmesinin beklendiğini söyledi. Paketlerin, 2012 yılının ilk aylarından itibaren satışa sunulacağı bildirildi. Virgin Galactic'in başlatacağı turistik uzay yolculukları için bilet fiyatlarının 200 bin dolar civarında olduğu açıklanmıştı. Beş dakika sürmesi planlanan ''alt yörünge'' seyahatleri için şimdiye kadar yaklaşık 450 kişi yer ayırttı.

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