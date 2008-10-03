Uzay pornosuna 'hayır'

Maceracı İngiliz milyarder Sir Richard Bronson'ın uzay turizm şirketi Virgin Galactic, uzayda porno film çevrilmesi için önerilen bir milyon dolarlık teklifi reddettiğini açıkladı.



Virgin Galactic şirketinin Başkanı Will Whitehorn bir uluslararası uzay yolculuğu konferansında yaptığı açıklamada, gelecek yılın sonlarına doğru uzaya gönderecekleri SpaceShipTwo'un ticari uçuşlarında pornografik film çevrilmesi için yapılan 1 milyon dolarlık teklifi reddettiklerini belirtti.



2 saatlik uçuşta sadece 5 dakikalık yer çekimsiz ortamda bulunmak için kişi başı 200 bin dolar talep eden şirketin, gelecekteki uçuşlar için şimdiden 280 kişiden 40 milyon dolar katılım payı toplamasına da dikkat çekiliyor.



Uzayda ilk kez bir çifti evlendirerek yeni bir ilke imza atmak isteyen Bronson, daha önce, dünyadan 120 km yükseklikte bir yörünge altı uçuşta ilk kez bir çifti karı-koca ilan etmek için yetkililere başvuracağını açıklamıştı.



İngiliz maceracı iş adamı Sir Richard Bronson, ocakta, 2010'da ticari uçuşlara başlaması planlanan uzay aracının nihai tasarımını tanıtmıştı.



2 pilot, 6 biletli yolcu taşıyacak ve bir koltuğun 200 bin dolara satılacağı seyahatler için şimdiden aralarında aktris Victoria Principal, fizikçi Stephen Hawking ve Hollanda Prensesi Beatrice'in bulunduğu çok sayıda potansiyel uzay turistinin depozit yatırdığı belirtiliyor.



XPrize ödüllü SpaceShipOne tasarımı temelinde geliştirilen SpaceShipTwo adlı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki uzay aracıyla yapılacak uçuşlar 2 saat sürecek ve yolculara sadece 5 dakika yer çekimsiz ortamda bulunma imkanı sağlanacak.



White Knight (Beyaz Şövalye) adlı ana gemiyle, Concorde'un seyrüsefer irtifası olan 50 bin feet irtifaya çıktıktan sonra, ana gemiden ayrılarak motorlarını ateşleyecek uzay aracı, 110 km irtifaya ulaşabilecek.



Sir Bronson, 1986'da sürat teknesiyle Atlas Okyanusunu ve 1991'de balonla Büyük Okyanusu geçerek tüm rekorları kırmıştı.

