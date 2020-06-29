Uzay nasıl kokuyor: NASA için kokuyu taklit eden kimyager, ürettiği parfümü seri üretime geçirmeye hazırlanıyor

T24 Dış Haberler

Uzayın nasıl koktuğunu merak edenlerin sorusunu ilerleyen zamanlarda bir parfüm yanıtlayabilir.

'Eau de Space', "uzayın kokusunu dünyaya indireceği" iddiasıyla Kickstarter üzerinden bağış toplamaya başladı.

'Eau de Space'in ürün yöneticisi Matt Richmond, parfümün kimyager Steve Pearce tarafından geliştirildiğini ifade etti. Pearce, 2008 yılında uzayın kokusunu taklit edebilmesi için NASA tarafından işe alınmıştı. NASA, astronotların kokuya alışabilmesi için üretilen kokuyu eğitim sürecinde kullanmak istiyordu. Richmond'ın aktardığına göre Pearce'ın kokuyu taklit edebilmesi yıllar sürdü.

Bir dönem Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronot Peggy Whitson, 2002'de CNN'e yaptığı açıklamalarda uzayın kokusunu yeni ateşlenmiş silahtan çıkan kokuya benzetmişti.

Richmond'ın aktardığına göre astronotlar kokuyu, "barut, kurumuş biftek, ahududu ve romun karışımının kokusuna" benzetiyor.

Şirketin ana hedefinin bu ürünle "deneysel öğrenme" ile lise öğrencileri arasında bilim dallarını popülerleştirme olduğu belirtildi.

Richmond, ürünün gördüğü ilgiye göre Ay'ın kokusunu taklit edecek bir parfüm yapmayı planladıklarını da dile getirdi.

Ürün için şu ana kadar 37 bin dolardan fazla bağış toplandı.