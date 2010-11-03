Uzay mekiği yarın fırlatılacak

T24- 'Discovery' uzay mekiğinin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral uzay merkezinden 1 Kasım günü 6 astronotla birlikte uzaya fırlatılması bekleniyordu. Fakat uzay mekiğinin son anda ortaya çıkan elektrik arızası nedeniyle en erken yarın fırlatılabileceği açıklandı.

Discovery, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yeni bir depolama modülü ve bir 'insansı' robot götürecekti. Mekiğin kuyruğuna yakın, ikiz yörünge manevra motorlarına yakıt sağlayan boruda sızıntı tespit edilmesi sonucu, mekiğin fırlatılması daha önce de ertelenmişti.



Cape Canaveral görevlilerden Mike Moses, bu defa, mekiğin üç motorundan birinde bulunan elektronik sistemde bir sorun tespit ettiklerini bildirdi. Moses, "Sorun hakkında kesin bir fikir edinmek üzereyiz, emin olmalıyız, üzerinde çalışmalıyız, yanılmamamız gerekiyor" dedi.



Discovery'nin son uçuşunun ardından, 'Endeavour' uzay mekiği de, 2011'in başlarında bir sefer yapacak.



Kongre ve ABD Başkanı Barack Obama tarafından daha önce onaylanmasına rağmen, Endeavour'un üçüncü bir sefer yapıp yapmayacağı, Kongre'nin yıl sonunda yapacağı incelemeden sonra vereceği karara bağlı.







