Uzay istasyonuna 'bir şey' yaklaşıyor...

T24 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Atlantis uzay mekiği ile kenetli Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) tehlikeli bir şekilde yaklaşan bir cismi yakından takip ediyor.



NASA’dan bazı uzmanlara göre, kullanılmayan bir Rus uydusuna ait olan bu başıboş cisim, yarın yapılması öngörülen uzay yürüyüşünün tam ortasında en yakından UUİ’ye yaklaşacak.



Uçuş idare ekibinin lideri LeRoy Cain, bu başıboş uzay hurdasının boyutunun bilinmediğini belirterek, cismin tehlikeye yaratmayacak bir mesafede yaklaşmasını umduklarını, ancak henüz bunu bilmediklerini söyledi.



Cismin tehlike yaratması durumunda Atlantis motorlarını ateşleyerek kenetli olduğu uzay istasyonuyla cisimden uzaklaşacak.



İki haftadan kısa bir süre önce de bir uzay hurdasının tehlikeli şekilde yaklaşması yüzünden UUİ mürettebatı sığınağa geçmişlerdi.





