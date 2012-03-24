Uzay çöpü teğet geçti

T24 - Uluslararası Uzay İstasyonuna çarpmasından endişe edilen uzay çöpü, istasyonu teğet geçti.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) tehdit oluşturacak kadar yakın olan ve istasyona çarpmasından endişe edilen bir Rus füzesinin atık parçasının, UUİ'yi teğet geçtiğini açıkladı.

Öte yandan UUİ'deki 2 Amerikalı, 3 Rus ve bir Hollandalı astronot, tehlike nedeniyle sabah erken saatlerde çarpma halinde Dünya'ya dönmek için Soyuz kapsüllerine gitti.

Düne kadar fark edilmeyen çöpün, UUİ'ye en yakın olduğu saatin TSİ 08:38 olduğu belirtildi.