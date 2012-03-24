T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uzay çöpü teğet geçti

Düne kadar fark edilmeyen çöpün, UUİ'ye en yakın olduğu saatin TSİ 08:38 olduğu açıklandı

24 Mart 2012 15:04

 

 
T24 -  Uluslararası Uzay İstasyonuna çarpmasından endişe edilen uzay çöpü, istasyonu teğet geçti.
 
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) tehdit oluşturacak kadar yakın olan ve istasyona çarpmasından endişe edilen bir Rus füzesinin atık parçasının, UUİ'yi teğet geçtiğini açıkladı.
 
Öte yandan UUİ'deki 2 Amerikalı, 3 Rus ve bir Hollandalı astronot, tehlike nedeniyle sabah erken saatlerde çarpma halinde Dünya'ya dönmek için Soyuz kapsüllerine gitti.
 
Düne kadar fark edilmeyen çöpün, UUİ'ye en yakın olduğu saatin TSİ 08:38 olduğu belirtildi.

ETİKETLER

NASAuzay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24