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Dünya

UZAY ARACI SOYUZ, UUİ İLE KENETLENDİ CAPE CANAVERAL (A.A)

18 Aralık 2010 01:01

-UZAY ARACI SOYUZ, UUİ İLE KENETLENDİ CAPE CANAVERAL (A.A) - 17.12.2010 - Rus uzay aracı Soyuz, fırlatılışından iki gün sonra yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlendi. Kazakistan'ın Baykonur üssünden önceki gün fırlatılan Soyuz, istasyona 5 aylık görev için bir Amerikalı, bir İtalyan astronot ile bir Rus kozmonot götürdü. Soyuz'un Batı Afrika'nın 355 kilometre üstünde UUİ ile kenetlenmesiyle, istasyonun mürettebatı bir süreliğine 6 kişiye çıkacak. İstasyonda 2 Rus kozmonot ile bir Amerikalı astronot bulunuyordu.  

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