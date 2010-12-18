-UZAY ARACI SOYUZ, UUİ İLE KENETLENDİ CAPE CANAVERAL (A.A) - 17.12.2010 - Rus uzay aracı Soyuz, fırlatılışından iki gün sonra yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlendi. Kazakistan'ın Baykonur üssünden önceki gün fırlatılan Soyuz, istasyona 5 aylık görev için bir Amerikalı, bir İtalyan astronot ile bir Rus kozmonot götürdü. Soyuz'un Batı Afrika'nın 355 kilometre üstünde UUİ ile kenetlenmesiyle, istasyonun mürettebatı bir süreliğine 6 kişiye çıkacak. İstasyonda 2 Rus kozmonot ile bir Amerikalı astronot bulunuyordu.