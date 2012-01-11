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Dünya

Uzay aracı Hint Okyanusu'na düşebilir MOSKOVA (A.A)

11 Ocak 2012 20:11

-Uzay aracı Hint Okyanusu'na düşebilir MOSKOVA (A.A) - 11.01.2012 - Rusya tarafından Mars'ın uydularından Phobos'a gönderilen ancak motoru arızalanan uzay aracı Phobos-Ground'ın Hint Okyanusu'na düşmesinin beklendiği, ancak bunun kesin olmadığı bildirildi. Rus Uzay Ajansı Roskosmos tarafından yapılan açıklamada, Phobos-Ground adlı uzay aracının enkazının pazar günü GMT 09:18'de Cakarta'nın bin 700 kilometre batısında Hint Okyanusu'na düşeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, bunun kesin bir bilgi olmadığı, enkaz dünyaya yaklaştıkça daha net bilgi verilebileceği ifade edilerek, uzay aracındaki malzemelerin birinde küçük miktarda radyoaktif metal içeren Cobalt-57 tipi madde bulunduğu ancak bunun herhangi bir tehdit oluşturmadığı vurgulandı.  Roskosmos daha önce yaptığı açıklamada, enkazın cumartesi ve pazartesi günleri arasında Rusya, İskandinavna ve Kanada arasındaki geniş bir kara alanına düşebileceği tahmininde bulunmuştu. Mars'a 6 bin kilometre mesafede yörüngede bulunan Phobos'un kökenini ve Mars'ın atmosferini incelemek için, numune toplamaya yarayacak bir bilimsel alet ve Dünya'ya dönüşü için modülün bulunduğu bir sondayla birlikte 9 Kasım'da fırlatılan Phobos-Ground, motorunun arızalanması yüzünden Dünya'nın yörüngesinde takılıp kalmıştı.

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