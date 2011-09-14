-Uzanlar'ın ''hileli iflas'' davası İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 2003 yılında el konulan İmar Bankasının hileli iflasına neden oldukları iddiasıyla yargılanan 67 sanıktan, aralarında Bahaettin Uzan'ın da bulunduğu 12'sinin ''hileli iflas'' suçundan 3 ile 8'er yıl arasında hapisle cezalandırılması, 46'sının beraati, Cem Uzan ve babası Kemal Uzan'ın da aralarında bulunduğu 7'si hakkındaki dosyanın ayrılması ve ölümleri nedeniyle 2'si yönünden davanın düşürülmesi istendi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Nazmi Yelkenci duruşmada esas hakkındaki görüşünü yazılı olarak açıkladı. Dosyada bulunan bilirkişi raporlarına değinilen mütalaada, muhasebe dosyalarının silinme işleminin Merkez Yatırım ve Ticaret A.Ş tarafından yapıldığı, bankanın Merkez Yatırım ve Ticaret A.Ş nezdinde gerçek mevduatının izlendiği, 30 Ağustos 2003 tarihinde BDDK'ya bildirilen bilanço mevduatı ile gerçek mevduatı arasında 6 milyar 980 milyon 289 bin 790 lira fark olduğu, böylece ticari defterlerin muhasebe ilke ve esaslarına aykırı izlendiği anlatıldı. Mütalaada, bu şekilde banka kaynaklarının banka sahiplerine, grup şirketlerine ve diğer harcamalara, yurt dışı hesaplara aktarıldığı, mevduat dışında bankanın elinde yeterli hazine bonosu bulunmamasına karşılık açığa satış yaparak para topladığı, mevduatın eksik gösterilmesi sonucu devletin tahakkuk edecek menkul sermaye iradı vergisinden ve o tarihte geçerli olan fonlardan mahrum kaldığı belirtildi. Banka genel müdürlüğünce kayıtların istenildiği şekilde düzenlendiği, istenen kayıtların silindiği, hayali kayıtlar oluşturulduğunun raporlardaki belge ve beyanlardan anlaşıldığı ifade edilen mütalaada, bu şekilde genel müdürlük tarafından kayıtlarda yapılan işlemlerin yasal defterlerde gerekli düzeltmeler yapılarak uyumlu hale getirildiği, gerektiğinde bankanın kullandığı GM04 sisteminde geriye yönelik fiktif muhasebe kayıtları tesis edildiği öne sürüldü. Uzan grubuna bağlı 280 milyon lira sermayeli bankanın zararının 22 milyar 159 bin 661 bin lira olarak hesaplandığı, daha sonra vergi ve diğer konularda hesaplanan zararın gerçekte bankaya el konulduğu 3 Temmuz 2003'te sadece mevduat yönünden 6 milyar 884 milyon 116 bin lira olduğu, bunun da sermayenin çok çok üstünde bulunduğu ifade edilen mütalaada, hakikate aykırı muhasebe ve sahte bilançolarla aktifini hakikatte olduğundan noksan göstermek ve aradaki farkın şahsi menfaat temin etmek amacıyla kullanılması suretiyle hileli iflas suçunun işlendiği anlatıldı. Mütalaada, Bahaettin Uzan, Erol Hürbaş, Yaşar Avni Güral, Birol Çilingir, Gürol Demirkol, Hilmi Baraşan, Alirıza Yılmaz, Şaban Ak, Fatih Yavaş, Ethem Alev, Ufuk Uzunkaya ve Elif Acar'ın ''hileli iflas'' suçundan 3 ile 8'er yıl arasında hapisle cezalandırılması istendi. Bu suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle 46 sanığın beraatleri istenen mütalaada, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Tahsin Öztürk ve Yeşim Öztürk ile yokluklarında tutuklama kararı verilen Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Yavuz Uzan ve Murat Hakan Uzan, savunması alınamayan Necmi Baturay'ın dosyasının ayrılmasına karar verilmesi, ölen sanıklar Hasan Engin Özbay ile Ersun Erbil hakkındaki davanın ise düşürülmesi talep edildi. Sanık ve avukatların taleplerini reddeden mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.