Uzanlar'ın eski yalısının yeni sahibi Sabancı

Uzanlar'a ait olan Ahmet Afif Paşa Yalısı, yapılan kapalı teklif açık artırma usulü ihalede yüksek teklifi Suzan Sabancı Dinçer'in oldu.



Uzanlar'a ait olan ve Sarıyer'de bulunan Ahmet Afif Paşa Yalısı için bugün Tasaruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda yapılan kapalı teklif açık artırma usulü ihalede yüksek teklifi Suzan Sabancı Dinçer verdi.



İhale, 34 milyon 500 bin lirayla açıldı



34 milyon muhammen bedelle satışa çıkarılan yalı için peşin satış bedelinin yüzde 5'i olan 1 milyon 700 bin liralık teminatı beş firma yatırdı. Saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki Merkez binasında başlayan ihaleye Yaldız Turizm, Trend Lojistik, Köybaşı Turizm, Nevzat Barut (Abdi İbrahim İlaç) ve Suzan Sabancı Dinçer adına Haluk Dinçer katıldı. Firmalardan gelen en yüksek teklif olan 34 milyon 500 bin lira bedelle başlayan ihalede oldukça çekşimeli anlar yaşandı. Köybaşı Turizm şirketinin 34 milyon 500 bin liralık teklifiyle açılan ihalenin ilk dakikalarında Köybaşı Turizm ile Trend Lojistik arasında rekabet yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren ihale boyunca firmalar 6 kez ara istedi. İhalenin sonlarına doğru Sabancı yüksek teklifler vermeye başlayınca başta iddialı olan Köybaşı Turizm ve Trend Lojistik fiyat artırmadı. İhale Suzan Sabancı Dinçer adına ihaleye katılan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı Haluk Dinçer'in 58 milyon liralık teklifiyle son buldu. Böylece Uzanların daha önce satılamayan Ahmet Afif Paşa Yalısı için en yüksek teklifi Sabancılar vermiş oldu.



Haluk Dinçer: Aile için aldık



58 milyon bedelle Ahmet Afif Paşa yalısına en yüksek teklifi veren Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı Haluk Dinçer ihalede oluşan fiyatın piyasa şartlarında oluşan bir fiyat olduğunu söyledi. Yalının nasıl kullanılacağınja ilişkin soruyu da cevaplandıran Dinçer, " Henüz bir karar vermiş değiliz ; ama aile için aldık. Dolayısıyla aile için en uygun şekilde kullanılacak. Biz bunu daha çok bir kültür mirası olarak görüyoruz. Bir emanet olarak görüyoruz geçmiş nesillerden bize. En iyi şekilde korumaya devam edeceğiz" dedi.



20 gün içinde 58 milyon liranın yatırılması gerekiyor



İhalede en yüksek teklif olan 58 milyon liralık teklifin perşembe günü satış onayı gerçekleşecek. Daha sonra rakam Teklif Kuruluna sunuculacak. En yüksek teklifi veren firmaya bunun ardından 20 günlük bir süre verilecek. Bu süre içinde 58 milyon liralık bedelin yatırılması beklenecek. Miktarın yatırılmasının ardından ise, tapu ve devir işlemleri başlayacak. Tapu ve devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise, Fon kurulunun onayıyla satış gerçekleşmiş olacak.



Ahmet Afif Paşa Yalısı



İstinye Mahallesi Köybaşı Caddesi Sarıyer'de bulunan, iki parselden oluşan Ahmet Afif Paşa Yalısının yüzölçümü 2 bin 242 metrekare. Tarihi yalıda zemin kat, 2 normal kat, çatı katı, ve çatı arası bulunuyor. Toplam 22 oda ve sofası olan yalı bin 250 metrekare kapalı alana sahip. Yalıyla bitişik konumda yer alan 22 numaralı parselde, içinde garajı, kayıkhanesi bulunan bahçeli, kagir bir de ev mevcut. 20. yüzyılın başında inşaa edilen yalının son sahibi Uzan ailesiydi. Kemal Uzan'ın 17 yıl yaşadığı Ahmet Afif Paşa yalısına Uzanların borcuna karşılık 4 yıl önce TMSF tarafından el konulmuştu. 95 yıllık bir geçmişi olan yalıya Sabah ve atv’nin ortağı Katar Emiri Şeyh El Thani’ni de talip olmuştu. Ahmet Afif Paşa Yalısı daha önce de 40 milyon 100 bin liralık bir muhammen bedelle satışa çıkarılmış; ancak alıcı bulamamıştı. (DHA)





