Uzanların el konulan oteli harabeye döndü

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- UZAN Grubu\'nun Antalya Saklıkent Kayak Merkezi\'nde yaptırdığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu\'nun (TMSF) el koyduğu otel, 2000\'li yıllardan bu yana atıl vaziyette. Kayak merkezine giden Vali Münir Karaloğlu, otelin camlarının kırıldığı, iç kısımlarına zarar verildiği ve yağmalandığını görünce sert tepki verdi.

Antalya\'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline 47 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımda bulunan Saklıkent Kayak Merkezi\'nde Uzan Grubu\'nun, 2000\'li yılların başında yaptığı lüks otel, o dönemde açılamadan satışa çıkarıldı. Grubun mal varlığına el konulması sonrasında bu otel de TMSF\'ye devroldu. Lüks otel yapımı tamamlanmasına rağmen hizmete giremedi. Aradan geçen yıllarda otelin dış yüzeyi hava şartları nedeniyle ciddi tahribat gördü, camları ve iç kısımları ise yağmalandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Saklıkent Kayak Merkezi\'nin canlandırılması ve sorunlarının çözümüne yönelik Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Saklıkent Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle Saklıkent Kayak Merkezi\'nde bir koordinasyon toplantısı yaptı. Vali Karaloğlu ve beraberindeki heyet uzun yıllardır atıl halde bulunan ve içi büyük ölçüde yağmalanan oteli de inceledi. Otelin camlarının neredeyse tamamen kırıldığı, içindeki eşyaların kaybolduğu ve iç kısmındaki yapılara da ciddi ölçüde zarar verildiği görüldü. Otelin camlarının kırılması ve tahrip edilmesine tepki gösteren Vali Münir Karaloğlu, bu binanın Kepez Elektrik\'le beraber Uzan Grubu\'ndan TMSF\'ye, TSMF\'den TEDAŞ\'a, sonra da mahkeme kararıyla Hazine adına tesciline ilişkin süreci anlattı. Binanın bir süre sahipsiz kaldığını ama çok hazır bir bina olduğunu belirten Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

\"Aslında milli bir servet bu hale gelmiş. İçler acısı bir durum var ama bunu yapan da nihayetinde bizim insanımız. Antalyalı, bu köylerin veya bu bölgelerin insanları. Yazık, biz insanımızı eğitemiyoruz, kamu malını koruma noktasında hassas yetiştiremiyoruz demek ki, yazık olmuş. İnşallah bundan sonraki süreci nasıl yöneteceğimizle ilgili burası Hazine\'ye tescil olduktan sonra işimiz biraz daha kolay. Belki valiliğe tahsisini alıp Büyükşehir belediyemiz, ticaret ve sanayi odamız hep beraber burayı gerçekten çok prestijli bir yer noktasına taşıyabiliriz. Antalya\'nın ve Saklıkent\'in çok önemli bir noktasına dönüştürebiliriz. Hep beraber ne yapılabilir diye bakacağız.\"

Diğer yandan, yapıldığı günden beri atıl vaziyette bekleyen ve harabeye dönen binanın yaban hayatı müzesi olarak kullanılması için Saklıkent Yapı Kooperatifi\'nin müracaatta bulunduğu kaydedildi. Ayrıca 2013 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nün kayak evi için başvurusu olduğu öğrenildi. Atıl binanın, alınacak yeni kararla ya bir otel, ya da müze veya kayak evi olarak yeniden düzenlenerek, hizmete açılması planlanıyor.

Toplam 3567 metrekarelik arazide 555 metrekarelik alana inşa edilen otelin özellikleri ise şöyle:

\"1 zemin kat, 3 normal kat, 1 asma kat, 8\'i suit 19 oda, odalarda jakuzi, 4 suit içi ofis bar, Otis marka çift asansör, Krotless Finnish Pine ahşap sauna, otomatik yangın sistemi, müzik yayın sistemi, 15 kişilik atık su arıtma tesisi, 400 V- 63 kVA tam otomatik diesel elektrojen grubu, kalorifer tesisatı, elektronik telefon santralı.\"

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