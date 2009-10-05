Uzanlar'ın başı Ürdünlülerle dertte

Ürdünlü Saba Fakes'in Telsim’in ortağı olduğu iddiasıyla Uzanlar'a açtığı 19 milyar dolarlık tazminat davası Paris’te bugün başlıyor.



Şimdiye kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Enerji Bakanlığı aleyhine açtığı dolaylı ve doğrudan davalarda talep ettiği tazminat miktarı 38.5 milyar dolara dayanan Uzanlar’la ilgili davaların biri daha bugün Paris’te görülmeye başlıyor. Bu davada Ürdün asıllı Hollanda vatandaşı Saba Fakes, Telsim’e ortak olduğu, TMSF tarafından şirkete el konulması nedeniyle zarara uğradığı iddiasıyla 19 milyar dolar tazminat talep ediyor.



Dün Paris’e giden TMSF yöneticileri ve avukatları davada, “Saba Fakes’in Telsim’in ortağı olmadığını, Uzanlar’a bağlı çalışan bir kişi olduğunu” kanıtlamaya çalışacaklar.



TMSF’nin “Uzanlar’ın adamı” olduğunu iddia ettiği Saba Fakes’in davası dahil, Türkiye aleyhine Paris’te açılan dava sayısı 3’tü. Bunlardan ikisi 13 Ağustos’ta Türkiye lehine sonuçlandı. Europe Cement Investment & Trade SA’nın Türkiye aleyhine açtığı 3.8 milyar dolarlık davayı hakem heyeti haksız buldu. Kararını 31 sayfalık bir metinle açıklayan Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Merkezi (ICSID) Uzanlar’ın Türkiye’ye 3.8 milyon dolar mahkeme masrafı ödemesini kararlaştırdı.



‘Uzanları koruyor’



Türkiye’nin lehine sonuçlanan ve Uzanlar’ın kaybettiği ikinci davayı da Uzanlar’ın Polanya’daki şirketi Cementownia Nowa Huta açmıştı. Nowa Huta, Kepez ve Çukurova Elektrik’te hisse sahibi olduğunu, Enerji Bakanlığı’nın bu şirketlere el koyma kararıyla zarara uğradığını ileri sürüyor, Türkiye’den 4.6 milyar dolar tazminat talep ediyordu. Bu dava da reddedildi. Cementownia Nowa Huta’nın, “Uzanlar’ın çıkarlarını korumaya çalışan bir şirket olduğuna” karar verildi. 51 sayfalık kararda davayı açan şirketin Türkiye’ye 5 milyon dolar mahkeme masrafı ödemesi kararlaştırıldı.

Uzanlar aleyhine açılan üçüncü davada, davacı kişi Ürdünlü Saba Fakes. İmar Bank’ın boşaltılması olayından sonra yurtdışına kaçan Baba Kemal Uzan ve Hakan Uzan’ın Ürdün’de oldukları, Hakan Uzan’ın, okul arkadaşı Ürdün Kralı Abdullah’ın ülkesinde saklandığı ileri sürülüyor.



Uzanlar’ın Türkiye aleyhine açtıkları davalarda da bazı Ürdünlülerin ortaya çıkması dikkat çekiyor. Daha önce de Uzanlar’a ait yatlara , 100 milyon dolar alacağı olduğu iddiasıyla Ürdünlü Abdullah El Ayed, dava yoluyla el koyma girişiminde bulunmuştu. Telsim için açılan davada da yine bir Ürdünlü, Saba Fakes ortaya çıktı.



TMSF avukatları gitti



Kıbrıs Rum Kesimi’ne kayıtlı Libananco’nun, Nowa Huta’nın ÇEAŞ ve Kepez’e ortak olduğu, yine Rum Kesimi’ne kayıtlı Rosmara isimli bir başka şirketin Telsim’den alacaklı olduğu iddiasıyla ortaya çıkması gibi Saba Fakes de Telsim’in ortağı olduğunu iddia ediyor.

Fakes’in istediği tazminat 19 milyar dolar. Dava bugün Paris’te görüşülecek. Davada TMSF’yi temsil etmek üzere kurum yetkilileri ve avukatlar Paris’e gitti.



38.5 milyar dolar istiyor



Kıbrıs Rum Kesimi’nde kurulu Libananco’nun Enerji Bakanlığı aleyhine açtığı davada da 10.1 milyar dolar tazminat isteniyor. Bu dava Türkiye’nin avukatları Libananco’nun başvurusuna yetkisizlik itirazında bulundu. Mahkeme kasımdaki duruşmada karar verecek. Yetkisizlik itirazı yerinde görülürse dava düşecek, kabul edilirse dava esastan görüşülecek.



Polonya’da iki şirketin bir dönem Uzanlara ait çimento fabrikalarında hissedar olduğu iddiasıyla UNICITRAL isimli bir başka uluslararası tahkim kuruluşunda açtığı davanın düştüğü belirtiliyor.

Cem Uzan’ın TMSF ile Telsim’i alan Vodafone, ayrıca Nokia şirketleri aleyhine açtığı davalar mahkeme tarafından reddedildi. Bu davada da Rosamara şirketi, Telsim’den 738 milyon dolar alacağı olduğunu iddia ediyor.



Uzanlar’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde de ÇEAŞ ve Kepez’e el konulmasından hemen önce açtıkları bir dava daha var. Davaya hukuksal destek veren avukatlık bürolarından edinilen bilgilere göre Kemal Uzan bu davada da tazminat talep ediyor.



Uzanlar’ın veya Uzanlar’a bağlı kişilerin açtığı davalarda Türkiye’den istenen tazminat miktarı 38.5 milyar dolara ulaşmış durumda.

