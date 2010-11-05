-UZAN'LAR İLE ESKİ BDDK ÜYESİ HAKKINDA BERAAT ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - İmar Bankasının bankacılık izninin kaldırılması öncesinde ''Uzan'lara bilgi vererek görevi kötüye kullanmakla'' suçlanan eski BDDK ve TMSF Üyesi Prof. Dr. Kemal Çevik ile ''bu suça iştirak etmekle'' suçlanan Kemal Uzan, Hakan Uzan ve eski Rumeli Holding Genel Koordinatörü Enis Zaimoğlu beraat etti. Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına halen Başkent ve Ufuk üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapan sanık Çevik'in avukatı Cansel Ersoy katıldı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Ethemoğlu, ''suç tarihi itibarıyla yakalamalı sanıklar hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasını'' istedi. Yargıç Ahmet Karpuzcu'nun, ''suç tarihi itibarıyla Kemal Uzan ile Murat Hakan Uzan hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına'' karar vermesinin ardından duruşmaya devam edildi. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Savcı Ethemoğlu, 4 sanığın, haklarında açılan kamu davasında daha önce beraat ettiklerine dikkati çekti. Kararın temyizi üzerine Yargıtay 4. Ceza Dairesinin, Kemal ve Murat Hakan Uzan'ın savunmalarının yöntemince saptanıp, toplanacak bütün kanıtlarla birlikte değerlendirilmediği gerekçesiyle kararı bozduğunu anlatan Ethemoğlu, bu sanıkların bugüne kadar savunmalarının alınamadığını ifade etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bir kararının değerlendirilmesiyle, dosyada bu haliyle de karar verilebileceğinin anlaşıldığını belirten Ethemoğlu, sanık Kemal Çevik'in ''görevini kötüye kullandığına'', Kemal Uzan, Murat Hakan Uzan ve Enis Zaimoğlu'nun ''görevi kötüye kullanmak suçuna iştirak ettiklerine'' dair yeterli delil bulunmadığını dile getirdi ve sanıkların atılı suçlamalardan beraatını istedi. Avukat Ersoy da müvekkilinin beraatını istedi. Yargıç Karpuzcu, sanıkların beraatlarına karar verildiğini açıkladı. -DAVANIN GEÇMİŞİ- Eski BDDK ve TMSF Üyesi Kemal Çevik hakkında, İmar Bankası'nın bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasından önce ''Uzan'lara bilgi vererek görevi kötüye kullandığı'', Kemal Uzan, Murat Hakan Uzan ve eski Rumeli Holding Genel Koordinatörü Enis Zaimoğlu hakkında ise bu suça iştirak ettikleri iddiasıyla dava açılmıştı. Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda sanıkların beraatlarına karar vermiş, Yargıtay 4. Ceza Dairesi ise ''bazı sanıkların sorgusu yapılmadan kanıt takdiri suretiyle beraat kararı verilemeyeceği'' gerekçesiyle mahkeme kararını bozmuştu. Yargıtay kararında, ''Kemal Uzan ve Murat Hakan Uzan'ın savunmaları yöntemince saptanıp, toplanacak bütün kanıtların birlikte değerlendirilmesi gerekirken eksik soruşturma sonucu hüküm kurulduğu'' kaydedilmişti.