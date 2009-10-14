Uzan'dan şaraplı veda partisi

Cem Uzan’ın, Fransa’ya kaçmadan önce 9 Ağustos Pazar günü evinde arkadaşlarına bir parti verdiği ve “Bu şaraplar bitinceye kadar içeceğiz” dediği öğrenildi.



Fransa’dan siyasi sığınma talep eden Cem Uzan’ın, yurtdışına kaçış planını en yakınlarından bile sakladığı, kaçmadan önce evinde bol bol şarap içilen bir ‘veda partisi’ düzenlediği ortaya çıktı.

Ağustos ayı sonunda “Antalya’ya tatile gidiyorum” diyerek oturduğu Sazak Villaları’ndan ayrılan ve bir daha görülemeyen Cem Uzan’ın Fransa’ya kaçtığı, avukatının açıklamasıyla anlaşıldı. Edinilen bilgilere göre Cem Uzan, 9 Ağustos Pazar günü, kaçmadan önce arkadaşlarına veda partisi verdi. Milliyet gazetesinin haberine göre, İmar Bankası yolsuzluğundan sonra ev ve işyerlerinde yapılan baskınlarda ele geçen ve şişesi 2 bin 500 dolardan başlayan Petrus şaraplarına düşkünlüğü ile tanınan Uzan o gün, kaçma planından haberdar olmayan arkadaşlarına pahalı şaraplar ikram etti.



Pazar aile günü



Pazar günlerini genellikle aile üyeleri ve lise arkadaşlarıyla evde geçiren Cem Uzan, davetliler ve eşlerine şarap ikram ederken, “Bu şaraplar bu gece bitmeden ayrılmak yok” dedi. Veda partisinde olduklarını bilmeyen akradaşları, Sazak Villaları’ndaki evden ayrıldıktan sonra Cem Uzan da Fransa’ya kaçış planını başlattı.

Cem Uzan sessiz sedasız yaptığı kaçış planını yıllardır beraber çalıştığı kişilerden de sakladı. Genç Parti’de genel başkan yardımcılığı yapan Emin Şirin, Cem Uzan’ın 9 Ağustos’ta yaptığı ev partisinde olmadığını belirtti. Şirin şöyle dedi: “Pazarları genellikle Cem Uzan aile günüdür. O gün aile üyeleri ve lise arkadaşları ile bir araya gelir. Biz de birçok kez şarap içtik.”



‘Buluşacaktık’



Cem Uzan ile ağustos ayı sonunda görüştüğünü belirten Şirin, o zaman kaçma gibi bir düşüncesi olmadığını tersine, eylülde görüşmek üzere sözleştiklerini söyledi. Şirin, Uzan ile son görüşmesini şöyle anlattı:

“Cem Uzan’ın yurtdışına çıkma gibi bir düşüncesi olduğuna tanık olmadım. Ben Cem Uzan ile en son 25 Ağustos günü gö-rüştüm. Antalya’ya tatile gidiyordu, ben Kuşadası’na gidiyordum. 7 Eylül’de görüşmek üzere sözleştik. Ben Ergenekon davası için İstanbul’da olacaktım. Bana ‘Davadan erken çıkarsan görüşürüz’ dedi. Genellikle ben aramazdım o beni arardı. Ancak o gün aramayınca şoförünü aradım. ‘Tatili biraz uzadı hala Antalya’da dönmedi’ dedi. Ben de çıkan haberler üzerine merak etmeye başladım. Sığınma talebine ben de şaşırdım.”



Koruma aracılık etti



Cem Uzan kaçış planını uyguladığı dönemde üçüncü kişilerle irtibatını yakın koruması ve kuryesi T.B aracılığıyla sağladı. 2002 seçimlerinde GP İstanbul milletvekili adayı da olan T.B, Cem Uzan’ın ev, yat, uçak koordinatörlüğü ile özel kurye olarak belge götürüp getirme işlerine bakıyordu. T.B, Cem Uzan kaçış planı sürecinde cep telefonundan arayanlara, “Cem Bey Antalya’da” ya da “Tatili uzadı” cevabı verdi. T.B İmar Bankası davasında da yargılanıyor.

Öte yandan Cem Uzan’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Ankara’ya karşı ifade özgürlüğü ve adil yargılanma davası açtığı öğrenildi. Uzan’ın başvurusunda 2003’te Başbakan Tayyip Erdoğan’ı eleştiren konuşması nedeniyle mahkum edilmesinin AİHM’in ifade özgürlüğü ve adil yargılanmayla ilgili maddelerine aykırı olduğunu savunduğu belirtiliyor.



Kız kardeşi ve annesinden de haber alınamıyor



Telsim kontörlerini evinin havuzunda sakladığı için emniyeti suistimalden 3.5 yıl, orman arazisi işgali nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Cem Uzan, kendisi ve ailesi için Fransa’dan siyasi sığınma hakkı isterken, annesi ve kız kardeşinden de haber alınamıyor. İmar Bankası davasından yargılanan anne Melahat Uzan ile Cem Uzan’ın kız kardeşi Ayşegül Uzan ile eşi Müştak Ayvaz’ın da Türkiye’de olmadığı, aynı davada yargılanan akbarası H.P ve özel kuryesi T.B’nin de yurtdışına çıkış hazırlığında olduğu iddia ediliyor.

Kaçıran birim muamması



Dün, Vatan gazetesinde yer alan habere göre Cem Uzan’ı, Türkiye’den ‘Special Human Rescue Task Force’ (Shrtf) adındaki özel bir birimin kaçırdığı, konusunda uzman uluslararası deneyime sahip, daha önce CIA ve FBI’da çalışmış ajanlardan kurulu bu birimin Fransa’da da Cem Uzan’ı korumaya devam ettiği belirtildi.



Uzan Savcısı isyanda



İmar Bankası yolsuzluğu sonrası yaptığı operasyonlarla “Uzan Savcısı” diye ünlenen emekli Şişli Cumhuriyet Savcısı Mecit Ceylan, “Benim telefonlarımı yasadışı olarak dinleyen devletin kurumları, Cem Uzan gibi çete, zimmet ve yolsuzluktan yargı4lanan birisini neden takip etmez?” dedi. Cem Uzan ve ailesi hakkında İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesi’nde İmar Bankası yolsuzluğu, 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de çete davasını açtığını belirten Ceylan, Cem Uzan’ın Şişli’de de kara para aklama davasının olduğunu hatırlattı. İsviçre’de bulunan 200 milyon doları alma umudu kalmayan Cem Uzan’ın kaçışının kendisi için sürpriz olmadığını belirten Ceylan, “Devlet beni yasadışı olarak dinleyip, menfaat sağladığımı iddia ediyor ama Cem Uzan gibi birisini takip etmiyor” dedi.



Türkiye’yi iade istemeye mi tahrik ediyor?



Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cem Uzan’ın Fransa’dan iltica talebinde bulunduğunu resmen doğruladı; iltica statüsünün kabul edildiği iddiasını ise yalanladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bernard Valero, günlük basın toplantısında, bir soru üzerine Cem Uzan’n iltica isteğini teyit ederek “Talep normal koşullar altında OFPRA (Fransa Mülteci ve Vatansızları Koruma Ofisi) tarafından inceleniyor” dedi. Valero, başvurunun yeri ve tarihi hakkında bilgisinin olmadığını da söyledi, “Eylül içinde olması mümkün” diye konuştu. İltica başvurusunu inceleyen OFPRA’nın bir yetkilisi ise eskiye oranla iltica süreçlerinin Fransa’da hızlandığı, başvurulara verilen yanıt olumluysa, bunların 3-4 ay içinde sonuçlandığını, olumsuzsa “İltica Hakkı Ulusal Mahkemesi” nezdinde itiraz olabileceğini, bunun da 2 yıl alabileceğini kaydetti.



‘Açıklaması şaşırtıcı’



Türk diplomatik kaynakları, Türk vatandaşlarının Fransa’ya her iltica ettiğinde, bu bilgiye erişimde zorlandıklarını, Uzan’ın kendiliğinden açıklama yapmasının şaşırtıcı olduğunu ifade ettiler.

Üzerinde durulan husus normal koşullarda, Uzan’ın avukatının açıklama yapmasının müvekkili lehine bir durum olmadığı. Çünkü böylece Fransız topraklarında bulunduğuna dair kesin kanıt ortaya konulmuş oldu. İltica talebi reddedildiği takdirde Türk makamları kendisine isnat edilen suçlardan ötürü Türkiye’ye iadesini isteyecek.



Savcılık inceleme başlattı



Cem Uzan’ın avukatı Şaylan Çığgın’ın müvekkilinin Fransa’ya sığındığı yönünde yaptığı açıklama üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Başsavcılık, inceleme sonunda, Uzan hakkında kanuni gereğin yapılacağını bildirdi. TMSF, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak yurtdışına kaçtığı yönünde haberler çıkan Cem Uzan hakkında, zorla getirilme ve gıyabi tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulunmuştu. Mahkeme, 4 Mart 2009’da yurtdışına çıkış yasağı konulan Uzan için gıyabi tevkif talebini reddetmişti.



TMSF hazırlık yapıyor



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Fransa’dan siyasi sığınma hakkı talep eden Cem Uzan hakkında uluslararası arama içeren “kırmızı bülten” çıkarılması için çalışma başlattı. Uzan’ için gıyabi tevkif talebinden sonuç alamayan TMSF avukatları, karara 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz etti. Avukatlar, tutuklama kararı çıkar çıkmaz Interpol’e başvurarak kırmızı bülten çıkartılmasını sağlayacak.