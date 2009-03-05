Uzan: Vodafone'u almaya hazırım

Vodafone’da yaşanan işten çıkartmaların ardından, Telsim’in eski sahibi Cem Uzan, Vodafone’u almaya hazır olduğunu açıkladı.



Vodafone’nin yeni yapılanması çerçevesinde yaşanan işten çıkartmaların ardından, TMSF tarafından el konulan Telsim’in eski sahibi Cem Uzan, Vodafone’yi almaya hazır olduğunu açıkladı.



Cem Uzan, bir internet litesine yaptığı açıklamada, Vodafone yönetiminin hiçkimseyi işten çıkarmaması çağrısında bulundu.



Uzan, "Vodafone kimseyi işten atmasın. İşten çıkarmaları durdursun. Eğer Vodafone şirketi satmayı düşünürse hemen görüşmeye hazırım. Vodafone'u satın alarak, tekrar Telsim'e çevireceğiz" dedi.

