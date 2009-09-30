Uzan sağlık sorunu nedeniyle İstanbul dışında

TMSF tarafından 2003’te el konulan İmar Bankası’nın hileli iflasına neden oldukları iddiasıyla 48 kişiyle birlikte yargılanan Cem Uzan’ın avukatı Şaylan Çığgın müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle İstanbul dışında olduğunu söyledi. Şaylan Çığgın, "Cem Uzan, bir sağlık sorunu nedeniyle İstanbul dışında bulunmaktadır. Bu nedenle hazır bulunduramadık. Gelecek celse hazır bulunduracağız" dedi.



İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesin’de görülen duruşmaya, hileli iflas suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapisleri istenen başka suçtan hükümlü sanıklar Mustafa Akar, Tacettin Pak, Bahattin Uzan, Hilmi Başaran getirildi. Tutuksuz sanıklar Saniye Işık, Nurşen Boz, Zekai Ünal, Salih Bora, Hayrettin Özcan, Raife Aynur, Sami Bulut, Muzaffer Salih Pilav, Mustafa Tunç Seber, Birol Çilingir, Çiğdem Karakoç, Yaşar Avni Güral, Nejat Lima, Mehmet Koray Özkaya, Şaban Ak, Nuray Özen, Elif Acar, Gül Handan Ertargın da duruşmada hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı, sanıklardan Hasan Engin Özbay’ın vefat ettiğini tutanağa yazdırdı. Sanık Bahattin Uzan, başka suçtan dolayı hükümlü bulunduğunu ve iddianamenin kendisine tebliğ edilmediğini ve cezaevine tebliğ edilmesini talep ederek iddianame kendisine ulaştıktan sonra savunma yapacağını ifade etti. Sanık Tacettin Pak da, suç tarihinde cezaevinde bulunduğunu ve doğal olarak suç işlemesinin mümkün olmadığını söyledi. Pak, "BDDK tarafından İmar Bankası’na el konma tarihi 3 Temmuz 2003’tür. Bu tarih itibariyle murakkıplarca yapılan denetimde banka açığı o gün para birimine göre 8.4 trilyon liradır. Bu rakamın içinde mevduat, vergi konuları, hazine bonosu, off-shore konularının tamamı vardır. Banka açığını oluşturan tüm fiillerden yargılandığım. hüküm verildi. Ve halen de infaz etmekteyim. Bu dosyayla aynı fiil ve eylemlerden dolayı tekrar yargılanmam söz konusudur. Bu nedenle davanın reddi gerekmektedir" dedi.



Raife Aynur’un avukatı, "Sanıklardan Hasan Engin Özbay, 1997 yılında vefat etmesine rağmen, 2009 tarihinde düzenlenen iddianamede sanık olarak gösterilmiştir. Bu da iddianamenin düzenlenmesinde ne derece hassasiyet gösterildiğini ortaya koymaktadır" dedi. Bahattin Uzan’ın avukatı da, iddianamenin tebliğ edilmediğini belirterek iddianamenin tebliğinden sonra savunmaları yapacağını söyledi. Mahkeme heyeti, çağrıya rağmen gelmeyen Cem Uzan’ın da aralarında bulunduğu yedi sanığın ifadelerinin gelecek celse alınmasına karar verdi.

Kemal Uzan’ın yurtdışı adresinin yeniden saptanması için Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi. Cem Uzan’ın avukatı Şaylan Çığgın gazetecilerin Cem Uzan’ın yurtdışına kaçtığı yolundaki iddialarla ilgili soruları üzerine, bu konuda herhangi bir yorum yapamayacağını, ancak bir hafta içinde konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunacaklarını söyledi. Çığgın ayrıca susmanın hukuk dilinde reddetme anlamına geldiğini sözlerine ekledi.



