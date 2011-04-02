Uzan: Paris’teyim isteyen gelir yakalar

T24 - Fransa’da yaşayan Cem Uzan, Paris’in 200 yıllık en lüks otellerinden Le Meurice’in barında otururken “Kompozit Ürünler Fuarı” için orada bulunan Türk gazetecilerle karşılaştı.Kolundaki sevgilisi Derin Mermerci’nin dövmesiyle, bedenindeki dört çocuğunun adlarının dövmesini gösteren Cem Uzan, İnterpol’un kendisini arayıp aramadığını sorusuna, “Ben buradayım. Kaldığım yer belli, rahatça yaşıyorum. İsteyen gelir bulur. Bakın burada Meurice Oteli’nin barında oturuyorum” yanıtı verdi.





'Gül ve Erdoğan vatansever'



Uzan, Libananco’nun Türkiye aleyhine açtığı 10.1 milyar dolarlık davayla ilgili olarak, “Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanlış yönlendirildiği kanaatindeyim. Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile aynı kanaatte olmayabilirim ama onların vatansever olduklarını düşünüyorum” dedi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) eski Başkanı Ahmet Ertürk hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Uzan, şöyle devam etti: “Benden çalınanların bedelini istiyorum. Bana ve aileme yapılan yanlışlıkların kabul edilmesini istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti yanlışını kabul etmek zorunda. Devlet isen ‘Benden önce yapılanlar beni ilgilendirmez’ diyemezsin.”





'Hesabım devletle'



Artık emekliye ayrıldığını belirten Cem Uzan Türkiye’ye asla dönmeyeceğini, hatta hava sahasından bile uçmayacağını söyledi. Uzan, “Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ya da Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden bir yetkiliyle karşılaşırsam onlara şunu söylemek isterim: Benim derdim devletle, şahıslarla değil. Kraldan çok kralcı olmak isteyen hırsızlarla” diye konuştu.





AİHM, Uzan’ın 170 milyar dolarlık davasını reddetti



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Uzan Ailesi’nin Türkiye aleyhine 170 milyar dolarlık tazminat davası girişimini reddetti. Kemal Uzan’ın Türkiye aleyhine yaptığı şikayetle ilgili düzenlenen duruşma Kasım 2010’da başlamış, Cem Uzan da izlemişti. AİHM bu duruşmalarda iki tarafı da dinledikten sonra kararı verdi ve davayı reddetti.







