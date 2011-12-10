Uzan için sınırötesi harekat



T24- Türkiye'ye karşı 230 milyar dolarlık tahkim davalarını tek tek kaybeden Uzan ailesine karşı sınır ötesi finans operasyonu başlatıldı.







Sabah'ın haberine göre, Uzanların yurtdışında 2-3 milyar doları aşkın serveti olduğu ve Ürdün'de yeni fabrikalar açtığını tespit eden yetkililer, bugüne kadar tahkim davalarında kazanılan yargılama giderleri tazminatlarını tahsil için harekete geçti. Bu kapsamda Polonya'da hileli iflas davası açıldı. Polonya'da yakalanılacak bağlantıyla hem tahkim davalarının yaklaşık 30 milyon dolarlık tazminatlarının alınması hem de Uzanların servetine ulaşarak Türkiye'nin milyarlarca dolarlık alacaklarını tahsil edilmesi hedefleniyor.





Polonya'da hukuk timi





Cementownia Nowa Huta (CNH) ve Europe Cement İnvestment and Trade (ECİT) olmak üzere iki ayrı tahkim davasında Uzan'ı Türkiye'ye faiziyle 15 milyon dolar yargılama giderleri ödetmeye mahkum eden Enerji Bakanlığı mali güvenlik birimleriyle takip ettiği finans operasyonunda Uzan'ın Polonya servetinin peşine düştü. Davalarla Türkiye'nin CHN davasında kazandığı "5.3 milyon dolar ve faiz alacağının icra edilebilir olduğu" kararını mahkemeden aldı. CNH şirketinde tazminatları karşılayacak varlıklar tespit edildi.





Hileli iflas davası





Ancak varlıkların Uzanlar tarafından "Polska Energetyka Holding" şirketine devredildiği anlaşıldı. Bunun üzerine şirket aleyhine hileli iflas davası açıldı. ECIT davasında ise "3.9 milyon dolar ve faiz" tazminatı kararının Polonya'da icra edilebilirliğine karar verildi. Temyiz aşaması devam eden davada yetkililer asıl hedefin iflas masasındaki belgelere ulaşmak olduğunu aktardı.





Libananco sırada





Ekim ayında kazanılan 10.1 milyar dolarlık Libananco davasınında ise mahkemenin Uzan tarafını mahkûm ettiği 15 milyon dolarlık yargılama giderlerinin tahsilinde harekete geçmek içinse kararın kesinleşmesi bekleniyor.





Hedef büyük balık





Hakan Uzan'ın Ürdün'de yeni bir karton fabrikası açtığı bilgisini edindiklerini aktaran yetkililer, Uzan'ın yurtdışında 3 milyar dolarlık serveti olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Polonya'da Uzan'ın mal varlığının tespit edildiği belirtilirken yetkililer, "İlk etapta 15 milyon dolarlık tazminatların peşindeyiz. Libananco davasının kesinleşmesiyle orada kazanılan 15 milyon dolara yönelik girişimler başlayacak. Bu rakamlar meblağ olarak küçük olsa da kapıyı aralamak için çok önemli. Bu parayı tahsil edebilirsek büyük yapıya ulaşabilir ve Uzan'ın Türkiye'ye olan milyarlarca dolarlık borcunu tahsil edebiliriz" dedi.





Polonya el koydu





Uzan ailesinin Polonya'da çimento fabrikaları bulunuyordu. Polonya devleti yürütülen bir soruşturma kapsamında Uzan ailesinin ülkedeki çimento fabrikalarına yaklaşık 3 yıl önce el koymuştu. Uzanlar bunun üzerine Polonya hükümeti aleyhine de tahkime başvurmuştu.





Borçları 8.4 milyar dolar





Uzanların İmar Bankası'na el konulma öncesi 700 milyon TL olarak gözüken mevduat rakamı 8.6 milyar TL'ye kadar ulaştı. Uzanların Telsim gibi şirket satışlarından elde edilen gelirler ise Hazine, Maliye, Merkez Bankası, Telekomünikasyon Kurumu veTRT'ye ödemeler yapıldı. Ayrıca Motorola'ya 950, Nokia'ya 341 milyon dolar ödeme yapıldı. TMSF'nin son faaliyet raporuna göre İmar bankası nedeniyle Uzan ailesinin TMSF'ye borcu ise 8 milyar 492 milyon TL.





Motorola peşinde





Telsim'in Motorola'ya olan 1.2 milyar dolarlık borcunun 950 milyon doları Türkiye tarafından Telsim'den elde edilen satış geliriyle şirkete ödendi. Ancak ABD'li şirket geri kalan 250 milyon dolarlık alacağı nedeniyle Uzanları takip altına alarak uluslararası mahkemelerde hakkını arıyor. En son Motorola Güney Amerika mahkemesinde çıkardığı kararla Uzan'ın borçlu olduğunu teyit ettirmişti.



Uzan'ın sığınma hakkı yok





Paris'te yaşayan Cem Uzan hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı. Fransa'ya siyasi sığınma talebinde bulunan Uzan'ın başvurusu yasal sürelerin geçmesine rağmen halen sonuçlandırılmadı. Uzan'a bugüne kadar siyasi sığınma başvurusu kapsamında geçici oturma izni veriliyor.



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