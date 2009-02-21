Uzan, Ergenekon'a 'tanık' oldu

Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ü ziyareti sırasında ses ve görüntü kaydı alınan Cem Uzan dün savcı Zekeriya Öz'e tanık sıfatıyla ifade verdi.



İstihbarat Daire Başkanlığı döneminde kendisini ziyarete gelen kişilerin bazılarının ses ve görüntülerini üstlerinin emriyle çektirdiğini söyleyen Levent Ersöz, sadece zarar gelebilecek ve şüphelendikleri kişilerin kayıtlarını aldıklarını belirtmişti. Ersöz'ün kendisini ziyaret eden Bedrettin Dalan, Cem Uzan, Kıvanç Değirmenci ve Turgut Altınok ile görüşmesinde ses kaydı yaptığını, bu kişilerden bazılarının kendilerine iletmek istedikleri şeyler olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.



Bu görüşmelerin kişileri yönlendirmek amacıyla yapılmış görüşmeler olmadığını da belirttiği öğrenilen emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün ziyarete gelenlerin bir kısmının önceden Jandarma Genel Komutanını ziyaret ettiğini, daha sonra onun yönlendirmesiyle kendisine geldiğini iddia ettiği belirtildi.



Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılardan Zekeriya Öz, Levent Ersöz'ün ifadelerinde geçen ve Ersöz'ün "Bize iletecekleri vardı" dediği Cem Uzan'ın ifadesini dün Levent'teki Ticaret Mahkemeleri'nin bulunduğu adliye binasındaki ofisinde aldı. Uzan'ın ifadesini tanık sıfatıyla aldığı öğrenilen savcı Öz'ün Uzan'a, Ersöz ile paylaştığı ve ilettiği konuları sorduğu belirtildi.