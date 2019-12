Uzan çiftinin milyon dolarlık evlilik kontratı

T24 - Ayrıldıkları belirtilen Cem-Alara Uzan’ın 12 yıl önce şirket anlaşması gibi detaylı bir evlilik sözleşmesinin ardından nikâh kıydıkları ortaya çıktı. Sözleşme, Alara Uzan’ın ihaneti durumunda geçerliliğini yitiriyor.

Cem - Alara Uzan çiftinin 12 yıllık evliliklerini bir süre önce bitirdikleri belirtiliyor. Bu konudaki haberler kamuoyuna yansırken taraflardan bu haberleri yalanlayan bir açıklama yapılmıyor. Hatta ayrılığın nedeninin Alara Uzan’ın, Cem Uzan’ı Yunan bir futbolcuyla aldatması olduğu yönünde söylentiler de var. Ancak bu söylentilerin, Alara Uzan’la nikahtan önce evlilik anlaşması imzalayan Cem Uzan’ın, bu anlaşmanın geçerliliğini ortadan kaldırmak için ortaya attığı iddia ediliyor. Çünkü Cem Uzan ile Alara Koçibey (Uzan), 5 Kasım 1997’de kıyılan nikahtan beş gün önce New York’ta noter huzurunda imzaladıkları evlilik sözleşmesine göre, aldatma halinde Alara Uzan tüm haklarını kaybederken, Cem Uzan 2 milyon dolar ek tazminat ödemeyi taahhüt etmiş durumda.



Milliyet gazetesinden Nedim Şener'in haberine göre, sözleşmede boşanma halinde Alara Koçibey’in Uzan ailesine ait varlıklarda hak iddia edemeyeceği karara bağlanırken, Cem Uzan’a milyonlarca dolar ödeme yükümlülüğü getiriyor.



Türkiye’de üst üste aldığı mahkumiyet kararları sonrası Fransa’ya giderek “siyasi iltica” talebinde bulunan Cem Uzan’ın çocuklarıyla eşini de Fransa’ya getirttiği iddia edildi. Daha sonra Cem Uzan ile eşi Alara Uzan’ın aralarının bozulduğu iddiaları konuşulurken, Cem Uzan’ın eşinin Yunanlı bir futbolcuyla yakınlaşmasını tespit ettirdiği belirtiliyor. Cem Uzan’ın bunu hem çocukların velayetini almak hem de evlilik sözleşmesi gereği tazminat yükümlülüklerinden kurtulmak için ortaya attığı da iddialar arasında.



Önce sözleşme sonra nikâh



31 Ekim 1997’de New York’ta avukatlık bürosunda evlilik sözleşmesi imzalayan Cem Uzan ve Alara Koçibey beş gün sonra yani 5 Kasım 1997 günü Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde nikahlandı.



Nikahı Konsolos Emre Yunt kıyarken, çiftin şahitliğini dönemin Türkiye Büyükelçisi Nüzhet Kandemir ile arkadaşları yaptı. Evlilik sözleşmesinde, Alara Uzan’ın Cem Uzan’ın zenginliğinin ailesinden kaynaklandığını bilerek, ayrılık halinde bu varlıklar üzerinde talepte bulunmayacağı hükme bağlanıyor. Çiftin evlilik öncesi sahip olduğu mallar üzerinde hak sahibi olmayacağı vurgulanan sözleşmede, Cem Uzan’ın evlilik sırasında sahip olduğu servetinin de ailesinin varlığından kaynaklandığına vurgu yapıldı. Cem Uzan’ın Türkiye’de zengin bir ailenin üyesi olduğu ve yüz milyonlarca doları yönetttiği belirtilen sözleşmede, ayrılık halinde Alara Uzan’a yapılacak ödemeler ayrı bir başlık altında toplandı.



Buna göre 10 yıl evli kalınması halinde Cem Uzan Alara Uzan’a 4 milyon dolar ödeyeceği taahüt ediliyor. Evliliğin 12 yıl olması halinde ise Alara Uzan toplam 5 milyon dolar para alacak.



Sözleşmede birinci çocuk için yıllık 300 bin dolar, ikinci çocuk için 400 bin dolar ödeme yapılacağı karara bağlanırken, ayrılma halinde Alara Uzan’a ayrıca 5 bin dolar aylık kira ödemesi taahhüdü içeriyor.



İhanette Alara Uzan hakkını kaybediyor Cem Uzan’a ‘serbest’



Cem Uzan ve eşinin evlilik sözleşmesinde “ihanet” de tazminata bağlanmış durumda. Alara Koçibey Türk yasalarına göre zina yaparsa, evliliğin bitiş tarihine göre alacağı para haklarından vazgeçecek.



Cem Uzan evliliğin ilk 5 yılında Türk yasalarına göre zina yaparsa Alara Koçibey’e ekstra 2 milyon dolar ödeyecek.



Alara Koçibey nafaka isteme hakkından da sözleşmeyle vazgeçiyor. Boşanma 5. yıldönümden önce olursa ve birden çok çocuk doğmuşsa, Cem Uzan 5 yıl boyunca ev kirası için Koçibey’e her ay 5 bin dolara kadar ödeme yapacak. Evliliğin bitmesi durumunda ve çocuklar varsa: Cuma, cumartesi ve pazar geceleri Cem Uzan’la, diğer geceler Alara Koçibey’le kalacaklar.



10 yıl evliliğe 5 milyon dolar



Sözleşmede ayrılık halinde, evliliğin süresine bağlı olarak ödenecek para tutarları ayrı ayrı belirlenmiş. Evliliğin bitmesi durumunda Alara Koçibey’in evliliğin bitiş tarihine göre alacağı para:



- İki taraf 5 yıla kadar evli kalırsa 1 milyon dolar,



- İki taraf 8 yıla kadar evli kalırsa ekstra 1 milyon dolar daha,



- İki taraf 8 - 10 yıl arası evli kalırsa ekstra 1 milyon dolar daha,



- İki taraf 10 yıl evli kalırsa ekstra 1 milyon dolar daha,



- İki tarafın 10 yıldan sonra evli kaldığı her iki yıl için ekstra 1 milyon dolar olarak hesaplandı



İlk çocuğa 300 bin ikinciye 400 bin dolar



Sözleşmede ilk çocuğa kadar Alara Uzan’a yapılacak ödemeyle sahip olunan çocuklar için yapılacak ödemelerde hüküm altına alındı. Buna göre ayrıca yukarıdaki ödemelerin dışında Alara Koçibey evlilik sırasında:



- İkilinin ilk çocuğunun doğumuna kadar her yıl 200 bin dolar.



- İlk çocuğun doğumunun ardından yıllık ödeme 300 bin dolara çıkacak.



- İkinci çocuğun doğumundan sonra 400 bin dolara çıkacak.



Ödemeler boşanma durumunda kesilecek. Bu ödemeler Alara Koçibey tarafından istenmiş ve Cem Uzan tarafından kabul edilmiştir. Bunun nedeni Koçibey’in ekonomik olarak kendi kendine yetebilmesi ve yatırım yapabilmesi ve boşanma durumunda çocuklarını destekleyebilmesidir. Boşanma olursa Cem Uzan’ın çocuklarına destek olması için Alara Koçibey’in yapacağı başvuruda, Uzan’ın varlıkları ve geliri ile Koçibey’e yaptığı ödemeler de göz önüne alınacak.