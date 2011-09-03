Uzan ailesi Libananco davasını kaybetti!

T24 - Uluslararası Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti ile Uzan ailesi arasındaki Libananco davasını Türkiye lehine sonuçlandırdı.



Dava sonucu her iki tarafın avukatlarına iletilirken, konuyla ilgili açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan geldi.



10,1 milyar dolar tazminat talebiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahkim davasının Türkiye lehine sonuçlandığını belirten Yıldız, ''Uzan ailesinin tazminat talebi reddedilmiştir'' dedi.



Uzanlar, Kıbrıs Rum Kesimi merkezli Libananco şirketinin, Enerji Bakanlığı’nın imtiyaz sözleşmelerini iptal ettiği ÇEAŞ ve Kepez elektriğin yüzde 60 hissesine sahip olduğunu savunmuş ve sözleşme iptalinden doğan zararın karşılanmasını talep etmişti. Türkiye ise, Libananco'nun tabela şirket olduğunu kanıtlamaya çalışmıştı.



Paris'te bulunan Dünya Bankası Binası'nda Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından görülen ve yaklaşık 5 yıl süren davada, uzun süredir kırmızı bültenle aranan Hakan Uzan ile Cem Uzan da dinlenmişti.



Libananco davası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2003 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) başvurusu üzerine, Uzan Grubu'na ait ÇEAŞ ve Kepez Elektrik şirketlerine el koymasından kaynaklanıyor.



El koyma kararından 3 yıl sonra 19 Nisan 2006'da Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösterdiğini açıklayan Libananco Holdings Co. Ltd. isimli şirket, ÇEAŞ ve Kepez'e ortak olduğunu ve el koyma kararıyla mağdur edildiğini iddia ederek, Türkiye aleyhine Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nde (ICSID) dava açmıştı.



Libananco'nun mahkemeyi kazanması durumunda Türkiye'nin faiziyle birlikte 21 milyar doları bulabilecek tazminat ödemesinin söz konusu olabileceği ileri sürülürken, Yargıtayın da onadığı mahkeme kararıyla Uzan Grubunun, şirket hisseleriyle ilgili muvazaalı (danışıklı) satış yaptığı tespit edilmişti.



Libananco davasını görüşen uluslararası mahkeme de bu gelişme üzerine Türk mahkemelerinin kararını istemişti. Uzan Grubunun muvazaalı hisse devrini tescil eden bu kararın, uluslararası tahkimde görülen Libananco davasının seyrini Türkiye lehine değiştirebileceği belirtilmişti.