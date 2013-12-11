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'Uzaktayız ama Van'ın yanındayız'

ABD'de gönüllülerden oluşan kuruluşlar, Van'da konteynerlardan çıkarılmak istenen depremzedelere destek için video hazırladılar

11 Aralık 2013 12:10

Işıl Öz

Van depremi sonrası, orada yaşam mücadelesi verenlere destek olmak için 17 Ekim 2013’te yardım kampanyası başlatan Los Angeles Gezi Platformu, Turkish American Gezi Platform (San Francisco), Rutgers Üniversitesi Forumu, University Park Forumu (Pennsylvania Devlet Üniversitesi) üyeleri ve New York şehri öğrencileri, depremden beri konteynerlerde yaşayan ailelerin mağduriyetlerinin giderilmediğinin ve sıkıntılarının günden güne arttığının altını çizmek için bir video paylaştılar.

 

 

Desteklerinin hiçbir resmi kuruluş ile ilgisi olmadığını belirten, ABD’de bağımsız kurulup ve tamamen gönüllülerden oluşan topluluk, insanların barınma imkanı sağlanmadan konteyner kentten zorla çıkarılmak istendiği haberleri sonrası, depremzedelerin taleplerini acilen duyurmak adına harekete geçti. Söylediklerine kulak verelim:

 

Van'da neler olmuyor?

 

Van’da deprem sonrası konteyner kente sığınan aileler üç senedir yaşam mücadelesi veriyorlar. Uzun süredir elektrik ve suları kesik, insani ihtiyaçları karşılanmıyor, çocukları okula gidemiyor ve çözüm önerileri göz ardı ediliyor. Yokluk ve kış koşulları içinde yaşayan aileler şimdi de sığındıkları konteynerlerden zorla atılmak isteniyorlar.

 

'Van'ı görüyoruz'

 

Onların sesini duyuyoruz ve temel taleplerini tekrarlıyoruz:

1. Barınma imkanı sağlanmadan konteyner kentin boşaltılması durdurulmalı.
2. Elektrik ve su kesintisi sonlandırılmalı.
3. Dar gelirli ve yoksul aileler için bütçelerine uygun konut sağlanmalı.
4. Konteynerlerde yaşayan her ailenin durumu tespit edilip uygun çözüm seçenekleri sunulmalı.
 
Konteyner kentte yaşayan insanlarımızın durumu vicdanımızı sızlatıyor. Ailelerin temel ihtiyaçlarının bir an önce karşılanmasını istiyoruz. ‘Uzaktayız ama Van’ın yanındayız’

 

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