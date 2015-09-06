Uzaktan kumandalı bomba sebebiyle Silvan karayolu kısa süreli trafiğe kapandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi ile Malabadi Barajı arasında kalan karayolunun 15’inci kilometresindeki menfeze yerleştiriel bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucunda karayolunda büyük ölçüde tahribat oluştu.

Silvan ilçesinden Malabadi Barajı’na giden karayolunun 15’inci kilometresindeki bir menfezin altına konulan tahrip gücü yüksek bomba, bu sabah uzaktan kumanda ile patlatıldı. Büyük hasarın oluşturduğu karayolu bir süre trafiğe kapanırken, araçlar yol kenarındaki servis yolunu kullanarak yollarına devam edebildi.

Ölen ve yaralananın olmadığı patlamadan sonra güvenlik güçleri operasyon başlattı.