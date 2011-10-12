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Uzaktan kumandalı akaryakıt düzeneği ANKARA (A.A)

12 Ekim 2011 20:04

-Uzaktan kumandalı akaryakıt düzeneği ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Başkentte bir akaryakıt istasyonunda ''müşteriye kaçak, denetçiye yasal yakıtı yönlendirebilen'' uzaktan kumandalı elektronik düzeneğin kurulu olduğu bir yakıt deposu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Gölbaşı ilçesi Ankara-Konya E-90 karayolunun 36. kilometresinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda, ''kaçak akaryakıt'' satışı yapılmak suretiyle haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşılması üzerine, bu istasyona kaçak mazot taşıdığı değerlendirilen bir tankeri takibe aldı. Tankerin, söz konusu akaryakıt istasyonuna giriş yapmasının ardından başlatılan operasyon kapsamında araçtaki akaryakıta ilişkin irsaliye ve fatura belgeleri işletme yetkilisi tarafından ibraz edilemeyince olay yerine EPDK denetçileri çağrıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, istasyonda bulunan 1 numaralı yakıt pompasından alınan numunenin geçerli, 2 numaralı yakıt pompasından alınan numunenin ise geçersiz sonuç vermesi üzerine, istasyonda gizli yer altı akaryakıt tankı olabileceği değerlendirilerek kazı çalışması yapıldı. Kazıda, 2 adet uzaktan kumandalı elektronik düzenek ile kapalı devre uzaktan kumanda sistemi ve içerisinde 35 bin litre kaçak akaryakıt bulunan gizli bir akaryakıt tankı ortaya çıktı.

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