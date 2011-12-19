Uzaktan kumanda tarih mi oluyor?



T24 - İsrailli firmanın geliştirdiği ''XTR3D'' adlı teknoloji ile yakında televizyon kanallarını ve sesi sadece elinizi ekrana uzaktan göstererek açabileceksiniz.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan haber göre; kumanda da deri altına yerleştirilecek mikroçiplere gerek kalmayacak. Bunun yerine televizyonun içine yerleştirilen bir bilgisayar programı hareketleri ''okuyacak'' ve herhangi bir düğmeye basmadan komutları yerine getirecek. Merkezi Tel Aviv'de bulunan XTR3D firması, bu teknolojiyi geliştiren firmalardan biri. Firma yetkilileri, temas gerektirmeyen başka bir teknoloji ürünü olan ilk ''hareket kontrollü akıllı telefonlarına'' 8 milyon dolarlık yatırım yapıldığını ve gelecek yılın başında satışa sunmayı planladıklarını belirtiyor.







