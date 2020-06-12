Uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirecek Yapı Kredi Teknoloji, çalışanlarına fatura desteği sunacak

Normalleşme döneminin başlamasıyla bazı şirketler, Koronavirüs nedeniyle geçilen uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getireceklerini açıkladılar. Mynet'in ardından Yapı Kredi Teknoloji'nin de evden çalışmayı kalıcı hale getireceği öğrenildi. Şirketin ayrıca evden çalışan personeline fatura desteği vereceği belirtildi.

Webrazzi'de yer alan habere göre Yapı Kredi Teknoloji'de evden çalışma düzenine geçiş, salgınla başlayan düzenin devamı şeklinde olacak. Teknoloji ve proje yönetimi ekipleri isterlerse tam zamanlı olarak evden, isterlerse online rezervasyon sistemiyle masa tutarak ofise gidebilecekler. Bu da Yapı Kredi Teknoloji'nin hibrit bir çalışma düzenine geçtiğini kanıtlıyor.

Yeni çalışma düzeninde Yapı Kredi Teknoloji çalışanları, mesai saatleri arasında erişilebilir bir şekilde bilgisayar başında olmak koşulundular. Bu kapsamda kontrol için görüşmelerin yapılması da gündemde. Kişilere zimmetli bilgisayarlar verilecek, ayrıca internet ve elektrik faturası için destek ücretleri ödenecek.

Henüz resmi olarak açıklamaları yapılmamış olsa da Yapı Kredi Teknoloji'nin çok kısa bir zaman sonra yeni çalışma düzenine geçileceği belirtiliyor.