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Uzaklaştırma kararına rağmen eşini öldüren adam yakalandı

F.C. hakkında eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı verilmişti

11 Nisan 2016 21:36

Gaziantep'de, 3 çocuk annesi Filiz Coşkun, eşine şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca F.C. 8 yerinden bıçaklayarak öldürmesinin ardından zanlı saklandığı Adıyaman'da yakalandı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde annesinin evinde yakalanan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen, önceki sabah eşi ile bir araya gelen F.C. (40), 3 çocuk annesi karısını 8 yerinden bıçaklayarak kaçtığı iddia edilmişti. Adliye sevk edilen zanlı sorulara cevap vermedi.

 

Eşi defnedildi

Edinilen bilgiye göre, olay dün sabah Karacaoğlan Mahallasi'nde meydana geldi. Eşine şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan F.C (40) 3 çocuk annesi eşi ile konuşmak için bir araya geldiği sırada mutfaktan aldığı ekmek bıçağı  ile hayat arkadaşını bıçaklamıştı.

Kaan, Alper ve Aysun isminde 3 çocuğu bulanan anne Filiz Coşkun, Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defin edildi. Annesinin kaybetmenin acısını yaşayan Kaan ve Alper Coşkun namaz boyunca metanetini korurken, sürekli dua etti.

Ardından anneleri son yolculuklarında tabutun altına girerek yalnız bırakmayan Kaan ve Alper kardeşler, görenlerin ağlattı. Kızının mezara konulmasını gözyaşları ile izleyen anne ise, ayakta durmakta güçlük çekti.

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