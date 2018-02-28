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Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini tüfekle yaraladı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde şiddet uyguladığı için hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Yaşar Çakıllı (44), evin önünde duran eşi Fatma Çakıllı'ya, av tüfeğiyle ateş açtı

28 Şubat 2018 22:08

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde şiddet uyguladığı için hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Yaşar Çakıllı (44), evin önünde duran eşi Fatma Çakıllı\'ya, av tüfeğiyle ateş açtı. Sol kolundan ve karnından yaralanan Fatma Çakıllı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, bugün  16.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi 303 Sokakta meydana geldi. Eşi Fatma Çakıllı\'ya şiddet uyguladığı için hakkında daha önce 3 ay  evden uzaklaştırma kararı verilen fırın işçisi Yaşar Çakıllı, bugün öğle saatlerinde eve gelip eşiyle tartıştı. Eşinin polise haber vermesi üzerine  kaçan Yaşar Çakıllı, bir kaç saat sonra av tüfeğini alıp tekrar eve döndü. Çakıllı, evin önünde duran eşi Fatma Çakıllı\'nın üzerine tüfekle ateş açtı. Sol kolundan ve karnından yaralanan Çakıllı, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan koca ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Fatma Çakıllı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Konya\'ya sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Çakıllı\'nın bir süre Konya\'daki ailesinin yanında kaldığı ve yaklaşık bir hafta önce Seydişehir\'deki evine döndüğü öğrenildi. 
Polis, kaçan Yaşar Çakıllı\'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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